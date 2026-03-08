Những smartphone Android tầm trung mạnh nhất ở thời điểm hiện tại

Mặc dù tháng Hai không chứng kiến nhiều sự ra mắt lớn trong phân khúc tầm trung, một số thiết bị mới vẫn ghi tên mình trong danh sách, trong đó đáng chú ý nhất là những cái tên Honor Power 2, Redmi Turbo 5 và dòng OPPO Reno 15.

Honor Power 2 là mẫu smartphone tầm trung mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, ít nhất trên AnTuTu.

Honor Power 2 dẫn đầu bảng xếp hạng với điểm số AnTuTu trung bình 2.201.537. Mẫu điện thoại này được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 8500 Elite, với kiến trúc lõi Cortex-A725 và tần số hoạt động được cải thiện so với thế hệ trước. Đặc biệt, Honor Power 2 còn sở hữu viên pin dung lượng lớn 10.080 mAh, tất cả được tích hợp trong một thân máy chỉ dày 7,98mm.

Với những thông số ấn tượng này, Honor Power 2 không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng tháng 2 mà còn là smartphone Android tầm trung nhanh nhất trong các kết quả benchmark mới nhất.

Ở vị trí thứ hai là OPPO Reno 15 Pro với số điểm trung bình 2.113.019, sử dụng chip xử lý Dimensity 8400-Max. Ngay sau đó, Reno 15 xếp thứ ba với điểm số 2.102.547, cũng trang bị chip Dimensity 8400-Max. Một sản phẩm mới khác là Redmi Turbo 5 xếp ở vị trí thứ tư với chip xử lý Dimensity 8500 Ultra và điểm số trung bình 2.087.575.

Điểm số dành cho 10 mẫu smartphone Android mạnh nhất trên AnTuTu trong tháng 2/2026.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng bao gồm OPPO Reno 14 Pro ở vị trí thứ năm với 2.080.957 điểm, iQOO Z10 Turbo đứng thứ sáu với 1.995.751 điểm, và Redmi Turbo 4 ở vị trí thứ bảy với 1.964.441 điểm. OPPO Reno 14 xếp thứ tám với 1.614.550 điểm, trong khi Redmi Note 12 Turbo đứng thứ chín với 1.304.873 điểm. Cuối cùng, mẫu smartphone trang bị chip Snapdragon 7s Gen 3 là OnePlus Turbo 6V đứng ở vị trí thứ mười với 1.089.387 điểm.

Bảng xếp hạng tháng Hai cho thấy sự thống trị của chip xử lý Dimensity 8500 và 8400 series từ MediaTek trong phân khúc hiệu năng tầm trung, với nhiều thiết bị mới ra mắt nhanh chóng đạt vị trí dẫn đầu. Lưu ý rằng bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên dữ liệu điểm chuẩn thu thập từ AnTuTu Benchmark V11 trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 28/2.