Xuất hiện bộ đôi đồng hồ thông minh pin tới 35 ngày, giá từ 4 triệu đồng

Honor vừa chính thức giới thiệu hai mẫu đồng hồ thông minh Watch 6 và Choice Infowear Watch 2 Epic, sở hữu chuẩn kháng nước cao cấp, GPS độc lập cùng thời lượng pin lên đến hơn một tháng.

Trong đó, mẫu smartwatch cao cấp Watch 6 sử dụng thân vỏ hợp kim nhôm tái chế với trọng lượng từ 41g, lấy cảm hứng thiết kế từ bảng đồng hồ xe đua. Màn hình của thiết bị có độ sáng tối đa 3.000 nit, hỗ trợ tính năng Video Watch Face và cho phép nhận diện cảm ứng ngay cả khi tay ướt.

Hình ảnhWatch 6.

Về thời lượng sử dụng, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 980mAh cho thời gian hoạt động tối đa 35 ngày (chế độ chờ) sau một lần sạc, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và nước IP69. Cảm biến Honor IntelliSense trên máy hỗ trợ theo dõi xu hướng huyết áp trong nền, bên cạnh các tính năng đo nhịp tim, SpO2, theo dõi giấc ngủ, mức độ căng thẳng và chế độ tổng hợp nhanh Quick Health Scan.

Đối với khả năng hỗ trợ vận động, Watch 6 trang bị hệ thống AccuTrack GPS băng tần kép, trợ lý AI Running Coach cùng hơn 120 chế độ thể thao. Các môn như cầu lông và bóng đá có thêm tính năng đo tốc độ đập cầu hoặc hiển thị bản đồ nhiệt thi đấu. Thiết bị còn hỗ trợ kết nối đồng thời hai điện thoại, điều khiển bằng cử chỉ xoay cổ tay, tính năng ghi âm tóm tắt bằng AI (AI Recorder) và chip NFC tích hợp thay thế thẻ thang máy, thẻ xe hoặc thẻ căn hộ.

Cùng với Watch 6, Honor giới thiệu mẫu Choice Infowear Watch 2 Epic với phần thân bằng thép không gỉ dày 10,2mm có thể tháo rời để đổi dây đeo, kết hợp cùng núm xoay vật lý. Mặt trước là màn hình AMOLED 1,32 inch độ phân giải 466 × 466 pixel, mật độ điểm ảnh 352 PPI, viền mỏng 1mm và tỷ lệ hiển thị đạt 89%, hỗ trợ Always-On Display. Phục vụ các hoạt động ngoài trời, sản phẩm được trang bị hệ thống GPS độc lập, khí áp kế và la bàn số.

Hình ảnh hai màu sắc của Choice Infowear Watch 2 Epic.

Thiết bị hỗ trợ hơn 120 chế độ luyện tập với chuẩn kháng nước 5ATM kết hợp chuẩn chống bụi và nước IP68. Đồng hồ cũng tích hợp cảm biến theo dõi nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu SpO2, mức độ căng thẳng và cho phép người dùng thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trực tiếp qua kết nối Bluetooth.

Honor Watch 6 có hai tùy chọn màu nâu hổ phách và đen bóng đêm với giá khởi điểm từ 6,99 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Choice Infowear Watch 2 Epic có giá 3,99 triệu đồng với hai màu Trắng và Đen.