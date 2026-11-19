Ngày 19/11/2026, Esports Foundation (EF) chính thức công bố lộ trình Road to ENC 2027 hướng tới Vòng Chung kết Esports Nations Cup (ENC) đầu tiên vào tháng 11/2027, đồng thời bảo toàn toàn bộ suất tham dự đã được xác định trong năm 2026.

Trước đó, mùa vòng loại đầu tiên thu hút gần 200.000 tuyển thủ tranh tài tại 210 vòng loại khu vực, qua đó chọn ra 2.000 tuyển thủ thuộc 123 quốc gia và vùng lãnh thổ giành vé dự ENC. Tất cả suất này đều được giữ nguyên và các tuyển thủ từng góp mặt sẽ nằm trong danh sách mở rộng của đội tuyển quốc gia.

Lộ trình Road to ENC 2027 đã chính thức được công bố.

Theo lộ trình nhân sự, huấn luyện viên được phép bổ sung thêm tuyển thủ đủ điều kiện để thử nghiệm đội hình trước giải. Danh sách mở rộng cập nhật phải nộp chậm nhất vào ngày 15/01/2027, công bố vào tháng 02/2027 và chốt đội hình chính thức muộn nhất ngày 31/05/2027. Với các bộ môn cá nhân, suất thi đấu vẫn thuộc về tuyển thủ đã giành quyền.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có vé từ năm 2026 sẽ tranh tài ở vòng loại trực tuyến khu vực kéo dài 5 tuần, khởi tranh từ ngày 26/02/2027. Bảy đội đứng đầu các khu vực cùng một đội tuyển nhận suất mời qua chương trình ENC Solidarity sẽ bước vào vòng loại LAN cuối cùng để giành những tấm vé còn lại.

Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 10/2027, các Đối tác Quốc gia có thể tổ chức giải giao hữu nhờ nguồn hỗ trợ từ Quỹ Phát triển ENC (hạn gửi đề xuất đến hết tháng 12/2026). Song song đó, Bảng xếp hạng ENC sẽ cập nhật điểm tích lũy của tuyển thủ từ các giải Câu lạc bộ quốc tế và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tháng 2–10/2027 nhằm phân hạt giống chia bảng và xét suất mời cho các kỳ tiếp theo, trước khi danh sách các nước tham dự được xác nhận vào tháng 08/2027.