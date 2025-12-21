Điều ít ai biết về SmartWatch - đồng hồ thông minh Sony đi trước Apple Watch

Khi chúng ta nghĩ rằng Apple là công ty tiên phong trong thế giới smartwatch với Apple Watch, nhiều người không biết chính Sony mới là công ty có bước đi đáng chú ý trước cả nhà sản xuất iPhone.

SmartWatch được Sony giới thiệu trước cả Apple Watch đến hơn 3 năm.

Theo đó, vào tháng 1/2012, tại CES, Sony đã giới thiệu chiếc smartwatch mang tên SmartWatch, trước khi ra mắt thị trường vào tháng 3 cùng năm với giá khởi điểm 150 USD. Lưu ý rằng trước đó, vào năm 2010, Sony đã cho ra mắt LiveView - một phụ kiện màn hình thứ hai cho các thiết bị Android.

Rõ ràng, dù Apple vẫn chiếm ưu thế trên thị trường smartwatch, Sony đã ra mắt SmartWatch trước cả khi Apple Watch xuất hiện vào cuối năm 2015.

Hạn chế khiến SmartWatch lỡ nhịp

Sở hữu thiết kế đơn giản, SmartWatch đời đầu đi kèm kết nối Bluetooth 3.0 đã nhắm đến đối tượng người dùng là chủ sở hữu smartphone XPERIA của Sony, cho phép họ xem thông báo và tương tác với các ứng dụng.

Nhiều hạn chế đã khiến SmartWatch kém hấp dẫn.

Tuy nhiên, SmartWatch ban đầu gặp nhiều hạn chế, với chỉ một tiện ích Events có sẵn và yêu cầu người dùng phải thiết lập thủ công cho các ứng dụng khác. Quá trình này được The Verge mô tả là “một quy trình tốn nhiều công sức không cần thiết”. Đáng chú ý, ngay cả khi sở hữu màn hình OLED 1,3 inch, đồng hồ này thiếu nhiều tính năng hiện đại như Wi-Fi, micro hay loa.

Với mặt đồng hồ hình vuông, thiết kế của SmartWatch đã tạo ra sự tương đồng với Apple Watch thế hệ hiện tại. Ra mắt sau đó, SmartWatch 2 đã cải tiến với màn hình LCD có thể đọc dưới ánh sáng ban ngày và được trang bị công nghệ NFC, giúp việc kết nối với thiết bị dễ dàng hơn.

Năm 2014, Sony tiếp tục phát hành SmartWatch 3, bổ sung tính năng GPS cho phép người dùng theo dõi lộ trình mà không cần mang theo điện thoại. Tuy nhiên, thiết kế vẫn không có nhiều thay đổi và thiếu cảm biến đo nhịp tim, điều mà các đối thủ cạnh tranh đã trang bị. Với giá 250 USD, thời lượng pin cũng giảm đáng kể khiến SmartWatch 3 không còn hấp dẫn.

SmartWatch 3 là cái tên cuối cùng của Sony trong lĩnh vực smartwatch trước khi rời bỏ thị trường.

Kể từ đó, Sony không ra mắt thêm bất kỳ thiết bị đeo nào khác. Trong khi các đối thủ như Apple, Samsung và Motorola tiếp tục cạnh tranh, Sony đã lặng lẽ rút lui khỏi thị trường. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng viễn cảnh Sony có thể trở lại và thành công trong lĩnh vực này dường như ngày càng xa vời. Đây là điều thật đáng tiếc cho những người yêu thích công nghệ, khi sự cạnh tranh thường mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.