Sau hơn 13 năm chờ đợi kể từ GTA V, Grand Theft Auto VI (GTA VI) chính thức ra mắt ngày 19/11/2026, đánh dấu một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của ngành công nghiệp game trong năm. Trò chơi đang được mở khóa theo từng múi giờ, khiến cộng đồng game thủ toàn cầu liên tục cập nhật thời điểm có thể đặt chân vào thế giới Vice City.

Grand Theft Auto 6 đã được phát hành.

Ngay khi những thị trường đầu tiên được mở cửa, GTA VI nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều game thủ đã chuẩn bị trước hàng loạt công việc, tải game từ sớm và lên kế hoạch dành thời gian trải nghiệm tựa game mới của Rockstar Games ngay khi có thể truy cập.

Không giống một đợt phát hành đồng loạt tại cùng thời điểm, GTA VI được mở khóa theo giờ địa phương. Những người chơi tại New Zealand đã có thể trải nghiệm trò chơi trước các khu vực khác, sau đó đợt phát hành tiếp tục lan sang các thị trường trên thế giới. Cách triển khai này khiến hình ảnh, video và những trải nghiệm đầu tiên từ game liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

GTA VI đưa người chơi trở lại Vice City, thành phố hư cấu lấy cảm hứng từ Miami, Florida. Bối cảnh lần này nằm trong bang Leonida, với thế giới mở rộng lớn bao gồm đô thị, bãi biển, vùng đầm lầy và nhiều khu vực khác. Hai nhân vật chính Jason Duval và Lucia Caminos sẽ cùng tham gia vào câu chuyện xoay quanh tội phạm, những phi vụ và mối quan hệ giữa hai người.

Rockstar Games tiếp tục đặt trọng tâm vào khả năng khám phá thế giới mở, cách xây dựng nhân vật và những hoạt động trong môi trường game. Đây cũng là những yếu tố khiến GTA VI trở thành một trong những trò chơi được chờ đợi nhất kể từ khi GTA V phát hành năm 2013.

Ở thời điểm ra mắt, GTA VI có mặt trên PlayStation 5 và Xbox Series. Phiên bản PC chưa được Rockstar Games công bố lịch phát hành chính thức. Người chơi có thể tải trước game để hạn chế thời gian chờ cài đặt khi trò chơi mở khóa. Dung lượng cài đặt được ghi nhận vào khoảng 212 GB, khiến nhiều người phải kiểm tra lại bộ nhớ trống trên thiết bị trước khi tải.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của GTA VI được niêm yết giá 79,99 USD, trong khi phiên bản Ultimate có giá 99,99 USD. Mức giá này tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt khi GTA VI được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm giải trí có doanh thu lớn nhất trong lịch sử.

Việc GTA VI chính thức ra mắt sau nhiều lần trì hoãn cũng khiến sự kiện trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp game. Trong nhiều năm, các trailer, hình ảnh, thông tin về nhân vật và những dự đoán xoay quanh trò chơi liên tục tạo ra các đợt thảo luận lớn trên Internet.

Giờ đây, khi trò chơi đã bắt đầu mở cửa, sự chú ý của cộng đồng chuyển từ những thông tin trước phát hành sang trải nghiệm thực tế. Những video khám phá thế giới, tình huống bất ngờ trong game và các chi tiết được người chơi phát hiện dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện dày đặc trong những ngày tới, giúp GTA VI duy trì sức nóng trên các nền tảng trực tuyến.