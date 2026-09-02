Garmin tung bộ đôi đồng hồ thông minh dùng màn hình sapphire siêu sáng

Dòng sản phẩm có ba tùy chọn kích thước 43mm, 47mm và 51mm, được trang bị màn hình AMOLED sáng gấp đôi thế hệ trước, mặt kính sapphire chống xước, nút bấm chống rò rỉ và khả năng kháng nước ở độ sâu lên đến 40m, hỗ trợ hoạt động lặn biển.

Bộ đôi đồng hồ thông minh mới của Garmin.

Garmin fēnix 9

Một trong những tính năng mới trên dòng sản phẩm là Garmin Epic. Tính năng này tổng hợp dữ liệu từ chuỗi hoạt động được ghi nhận trong nhiều ngày, tuần hoặc tháng thành một câu chuyện hành trình trên đồng hồ và ứng dụng Garmin Connect.

Garmin fēnix 9 được bổ sung các công cụ theo dõi sức bền, gồm vùng sức bền và biểu đồ sức bền. Các chỉ số được xây dựng dựa trên lịch sử tập luyện, hỗ trợ theo dõi sự thay đổi sức bền theo thời gian trong quá trình vận động. Đối với bộ môn chèo thuyền trong nhà, đồng hồ cung cấp các chỉ số như VO2 Max và biểu đồ công suất.

Tính năng đi bộ mang tải Rucking cũng được mở rộng. Người dùng có thể thay đổi trọng lượng balo ngay trong lúc vận động, theo dõi các bài tập GORUCK trên đồng hồ và thiết lập mục tiêu calo tiêu thụ với tải trọng lên đến 100kg.

Hệ thống bản đồ trên fēnix 9 được nâng cấp với dung lượng RAM tăng 50% so với fēnix 8. Hệ thống xử lý bản đồ mới cho tốc độ vuốt và chạm nhanh hơn đến 30%. Đồng hồ cũng có chế độ xem góc nhìn mới để hiển thị thông tin ở cả khoảng cách gần và xa.

Về lưu trữ, fēnix 9 có bộ nhớ 64GB, cho phép tải lượng bản đồ gấp đôi so với fēnix 8 và lưu trữ tối đa 7.000 bài hát. Garmin fēnix 9 đạt tối đa 29 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh trên phiên bản kích thước 51 mm, giá bán lẻ đề xuất của fēnix 9 từ 26,29 triệu đồng.

Garmin fēnix 9 Pro có tùy chọn sạc bằng năng lượng mặt trời.

Garmin fēnix 9 Pro

Garmin fēnix 9 Pro kế thừa các tính năng của fēnix 9, đồng thời bổ sung một số trang bị riêng. Đây là dòng fēnix đầu tiên sử dụng toàn bộ thân vỏ bằng titanium. Garmin sử dụng công nghệ đúc nano để liên kết kim loại và nhựa ở cấp độ phân tử, đồng thời tối ưu độ bền, độ dày và trọng lượng thiết bị.

Phiên bản fēnix 9 Pro được trang bị màn hình AMOLED có độ sáng tối đa 3.000 nits. Riêng bản 51 mm sử dụng màn hình AMOLED kích thước 1,5 inch, tăng 15% không gian hiển thị so với fēnix 8 trong khi vẫn giữ kích thước khung vỏ.

Đèn pin LED được tích hợp trên fēnix 9 Pro, bổ sung chế độ ánh sáng xanh lá để sử dụng trong điều kiện thiếu sáng và ban đêm. Ngoài ra, Garmin giới thiệu bộ sưu tập dây đeo ComfortFit dành cho fēnix 9 Series. Dây sử dụng chất liệu vải dệt đan xen có độ co giãn, khả năng chống ẩm và cơ chế tháo lắp nhanh QuickFit.

Garmin fēnix 9 Pro có giá bán lẻ đề xuất từ 28,99 triệu đồng. Phiên bản AMOLED lớn nhất có thời lượng pin tối đa 31 ngày, trong khi phiên bản tích hợp sạc năng lượng mặt trời đạt tối đa 57 ngày.