Top 5 đồng hồ thông minh giá dưới 9 triệu siêu bền, đa tính năng

Hiện tại, nhiều mẫu smartwatch đang được giảm giá. Người dùng có thể cân nhắc nhiều sản phẩm tích hợp các tính năng theo dõi sức khỏe, định vị GPS, nhận thông báo và hỗ trợ luyện tập với ngân sách dưới 9 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng phù hợp với mọi nhu cầu. Chất liệu kính, khả năng kháng nước, thời lượng pin và hệ điều hành cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm.

Dưới đây là 5 gợi ý đồng hồ thông minh giá dưới 9 triệu siêu bền, đa tính năng đáng sở hữu nhất thời điểm này.

1. Samsung Galaxy Watch9

Giá tham khảo: 7,99 triệu đồng

Với người muốn sử dụng đồng hồ để quản lý sức khỏe hằng ngày, Samsung Galaxy Watch9 có lợi thế nhờ hệ thống cảm biến và nền tảng Wear OS. Thiết bị hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu và nhiều chỉ số phục vụ luyện tập. Ngoài ra, đồng hồ có kính Sapphire, chuẩn kháng nước 5ATM, IP68 và độ bền theo tiêu chuẩn MIL-STD-810H.

Samsung Galaxy Watch9.

Màn hình Super AMOLED có thể hiển thị thông báo, lịch hẹn và dữ liệu tập luyện rõ ràng. Thời lượng pin của đồng hồ lên tới 40 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường nên người dùng có thể sử dụng khoảng 3 ngày cho 1 lần sạc.

2. Garmin Forerunner 170

Giá tham khảo: 8,25–8,69 triệu đồng

Khác với đồng hồ thiên về tiện ích điện thoại, Garmin Forerunner 170 hướng đến dân thể thao với nhiều môn vận động như pilates, chèo thuyền, trượt băng, bóng bàn, bơi lội, boxing,... Chưa hết, các dữ liệu như nhịp tim, thời gian vận động và mức độ hoạt động giúp người dùng đánh giá sự tiến bộ qua từng tuần thay vì chỉ dựa vào cảm giác sau khi tập.

Garmin Forerunner 170.

Ngoài ra, giống như các sản phẩm khác, đồng hồ còn có khả năng kháng nước 5 ATM (cho phép sử dụng khi tắm, đi mưa). Đó là chưa kể thiết bị cũng được tích hợp tính năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, theo dõi mức độ căng thẳng, nhắc nhở uống nước, bài tập thở,... rất phù hợp để theo dõi sức khỏe hàng ngày.

3. Apple Watch SE 3

Giá tham khảo: 8,49 triệu đồng

Nếu đang sử dụng iPhone, Apple Watch SE 3 là lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái Apple. Đồng hồ hỗ trợ nhận thông báo, nghe gọi khi kết nối phù hợp, theo dõi hoạt động thể chất và giấc ngủ, đồng thời cung cấp nhiều chế độ tập luyện. Màn hình OLED cùng tính năng Always-On Display giúp người dùng xem giờ và thông tin nhanh mà không cần liên tục nâng cổ tay.

Apple Watch SE 3.

Ngoài ra, sản phẩm cũng có vỏ nhôm nhẹ, giúp đồng hồ phù hợp với việc đeo cả ngày, đi kèm khả năng chống nước đạt chuẩn 5 ATM. Tuy nhiên, đây không phải mẫu smartwatch có thời lượng pin dài nhất phân khúc; người dùng thường phải sạc hằng ngày tùy mức độ sử dụng. Apple Watch SE 3 cũng không có đầy đủ các cảm biến sức khỏe nâng cao như dòng Apple Watch cao cấp. Vì vậy, sản phẩm phù hợp hơn với người cần một thiết bị tiện dụng cho sinh hoạt, tập luyện cơ bản và liên lạc.

4. Samsung Galaxy Watch8 Classic

Giá tham khảo: 8,69 triệu đồng

Với người thích kiểu dáng đồng hồ truyền thống nhưng vẫn muốn có tính năng thông minh, Samsung Galaxy Watch8 Classic nổi bật nhờ vòng bezel xoay vật lý bao quanh màn hình. Chi tiết này giúp thao tác cuộn danh sách, thông báo và ứng dụng thuận tiện mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình cảm ứng. Vỏ thép không gỉ mang lại cảm giác chắc chắn trong khi nền tảng Wear OS hỗ trợ nhiều ứng dụng, theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Samsung Galaxy Watch8 Classic.

Đồng hồ phù hợp với người muốn sở hữu phụ kiện đeo tay có vẻ ngoài trang trọng và các tiện ích phục vụ công việc. Tuy nhiên, kích thước 46mm có thể khá lớn với những người có cổ tay nhỏ; trọng lượng cũng cần được cân nhắc nếu đeo liên tục khi ngủ hoặc tập luyện.

5. Huawei Watch GT 6 Pro

Giá tham khảo: 7,49 triệu đồng

Trong nhóm sản phẩm hướng đến người dùng năng động, Huawei Watch GT 6 Pro thu hút khá nhiều sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, vật liệu bền bỉ và thời lượng pin dài. Phiên bản 46mm có khung hợp kim titanium, mặt kính sapphire và khả năng kháng nước, bụi theo các chuẩn được công bố cho dòng sản phẩm.

Huawei Watch GT 6 Pro.

Đồng hồ hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, hoạt động thể chất, GPS và nhiều chế độ luyện tập. Đáng chú ý, sản phẩm còn có thời lượng pin cực ấn tượng, lên tới 21 ngày trong điều kiện nhất định.