Xiaomi 16 series sẵn sàng khiến Samsung và Apple “xấu hổ”

Xiaomi được cho là nhà sản xuất điện thoại Android đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (trước đây gọi là chip Snapdragon 8 Elite Gen 2) cho các mẫu smartphone mới của mình, bao gồm ba phiên bản có tên Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro và Xiaomi 16 Pro Max.

Sẽ có ba thành viên trong gia đình Xiaomi 16.

Theo chuyên gia rò rỉ Yogesh Brar, phiên bản Xiaomi 16 tiêu chuẩn sẽ có viên pin dung lượng 7.000 mAh, trong khi phiên bản Pro sẽ trang bị pin 6.300 mAh, và phiên bản Pro Max có thể sở hữu viên pin lên tới 7.500 mAh. Để so sánh, Xiaomi 15 tiêu chuẩn chỉ có pin 5.400 mAh, do đó nếu thông tin chính xác, Xiaomi 16 sẽ là một bước tiến lớn về dung lượng pin.

Đặc biệt, phiên bản Pro sẽ chỉ có sự nâng cấp nhẹ về dung lượng pin, tăng 200 mAh so với Xiaomi 15 Pro (6.100 mAh). Theo các nguồn tin, trong khi Xiaomi 16 Pro sẽ có màn hình nhỏ gọn khoảng 6,3 inch, Xiaomi 16 Pro Max có thể là phiên bản kế nhiệm thực sự của Xiaomi 15 Pro, tương tự như cách Google đã làm với Pixel 9 Pro và XL.

Xiaomi có thể đạt được điều này nhờ vào công nghệ pin silicon-carbon cải tiến, cùng với việc tối ưu hóa thiết kế bên trong. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc điện thoại trở nên dày hơn một chút. Người dùng toàn cầu có thể phải chờ đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau để có thể sở hữu một trong những sản phẩm này.

Công nghệ pin silicon-carbon đã chứng minh được một thời gian.

Trong khi Samsung và Apple vẫn sử dụng các cell pin nhỏ hơn cho các mẫu điện thoại hàng đầu của họ, các thương hiệu từ Trung Quốc như Xiaomi đang tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Ngoài Xiaomi, Oppo Find X9 Pro cũng được cho là có thể đi kèm với pin 7.550 mAh và OnePlus 15 cũng được cho là sẽ có pin khoảng 7.000 mAh.

Rõ ràng, việc Samsung và Apple viện lý do an toàn trong việc chậm trễ triển khai pin dung lượng lớn trên các mẫu smartphone của mình dường như không còn phù hợp, đặc biệt khi các công ty Trung Quốc đã chứng minh pin dung lượng lớn dựa trên công nghệ pin silicon-carbon trong một thời gian. Hy vọng rằng Samsung và Apple cũng sẽ sớm cung cấp những sản phẩm với dung lượng pin lớn hơn.