Xiaomi tung vi xử lý Xring O3, vươn lên top 2 thị phần smartphone

Xiaomi vừa tiếp tục cho thấy họ đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ công nghệ với Xring O3, mẫu vi xử lý di động mới được phát triển sau một năm hãng giới thiệu Xring O1. Cùng thời điểm, Xiaomi ghi nhận vị trí top 2 thị trường smartphone Việt Nam trong quý II/2026 với 21% thị phần phân phối và đạt mức tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.

Xring O3 là vi xử lý di động mới nhất của Xiaomi.

Xring O3: Bước tiến mới trong chiến lược tự chủ chip

Xring O3 ra mắt một năm sau khi Xiaomi giới thiệu chip xử lý đầu tiên của mình - Xring O1, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực gia nhập nhóm các hãng lớn như Apple, Samsung và Huawei trong lĩnh vực phát triển chip riêng. Đây là SoC 3nm tích hợp nhiều chức năng, từ tính toán, đồ họa, xử lý trí tuệ nhân tạo đến hình ảnh trong một linh kiện.

Việc tự phát triển chip được xem là cách Xiaomi tăng khả năng kiểm soát các tính năng trên sản phẩm, đồng thời cải thiện vị thế đàm phán với các nhà cung cấp. Chip mới dự kiến được trang bị trên một mẫu smartphone gập cao cấp sắp ra mắt của Xiaomi, với sản lượng mục tiêu 200.000 - 300.000 chiếc.

Xiaomi khởi động lại hoạt động phát triển chip từ năm 2021 và dự kiến đầu tư ít nhất 7 tỷ USD trong một thập kỷ. Theo báo cáo gần đây, số thiết bị sử dụng Xring O1 đã vượt 1 triệu chiếc kể từ khi ra mắt.

Hãng cũng ký hợp đồng với TSMC để sản xuất Xring O100, bộ xử lý thần kinh 6nm hỗ trợ mô hình ngôn ngữ lớn MiMo, và Xring D100 - chip 3nm dành cho hệ thống lái xe tự động. Xiaomi đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào phát triển chip Xring, trong khi đội ngũ thiết kế bán dẫn tăng từ 2.500 lên hơn 3.000 người.

Xring O3 đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, còn O100 và D100 dự kiến ra mắt vào năm tới.

Xiaomi 17T series góp phần tăng trưởng thị phần di động của Xiaomi.

Xiaomi vươn lên top 2 thị phần di động

Theo báo cáo từ Omdia, Xiaomi đứng top 2 thị trường smartphone Việt Nam trong quý II/2026 với 21% thị phần phân phối, tăng 34% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong top 5 thương hiệu smartphone tại Việt Nam trong kỳ.

Kết quả này diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ chịu áp lực từ chi phí linh kiện và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trên toàn cầu, Xiaomi đạt doanh thu 16,2 tỷ USD trong quý II/2026, tăng 9,9%, lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 922 triệu USD, tăng 2,4%. Riêng doanh thu smartphone và AIoT đạt 12,5 tỷ USD, trong đó smartphone đóng góp 6,2 tỷ USD. Lượng smartphone xuất xưởng của hãng nằm trong top 3 toàn cầu 24 quý liên tiếp.

Tại Việt Nam, Xiaomi 17T series là một trong những động lực đáng chú ý. Sau giai đoạn mở bán sớm, dòng máy ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng 40% so với Xiaomi 15T series, cho thấy sức hút của nhóm smartphone cận cao cấp. Ở phân khúc tầm trung, Redmi Note series tiếp tục đóng vai trò chủ lực, đã vượt 500 triệu thiết bị đến tay người dùng toàn cầu kể từ năm 2014 và hiện có khoảng 5,6 triệu người dùng tại Việt Nam.

Xiaomi cũng duy trì vị trí top 3 về lượng smartphone xuất xưởng tại 53 quốc gia và khu vực, top 5 tại 67 quốc gia và khu vực. Tại Đông Nam Á, Mỹ La-tinh, Trung Đông và Trung - Đông Âu, hãng tiếp tục đứng thứ 2 về lượng smartphone xuất xưởng.

Bên cạnh smartphone, hệ sinh thái AIoT được Xiaomi mở rộng theo chiến lược “Human x Car x Home”. Tính đến ngày 30/6/2026, số thiết bị IoT kết nối với nền tảng AIoT của hãng (không bao gồm smartphone và máy tính bảng) đã vượt 1,16 tỷ thiết bị, tăng 17,4% so với cùng kỳ.