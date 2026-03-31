Top 4 robot hút bụi, lau nhà thông minh cho gia đình hiện đại

Thị trường thiết bị gia dụng thông minh đang bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự chuyển dịch từ làm sạch thủ công sang các trạm robot toàn năng đang trở thành xu hướng tất yếu của các gia đình hiện đại. Tuy nhiên, giữa một "rừng" các cỗ máy đắt đỏ, đâu mới là lựa chọn tối ưu nhất?

Dưới đây là cuộc giải phẫu chi tiết 4 siêu phẩm đang thống trị phân khúc cao cấp hiện nay:

Thị trường năm nay chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của Dreame L10s Ultra Heat, một thiết bị mang công nghệ siêu cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận. Điểm sáng của mẫu máy này chính là công nghệ MopExtend với cánh tay robot có khả năng vươn dài cụm giẻ lau. Thiết kế cơ học này giúp dọn dẹp sát mép tường với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 2mm, khắc phục điểm mù mà robot dáng tròn truyền thống thường bỏ sót.

Hơn thế nữa, trạm sạc đa năng của máy tích hợp cơ chế giặt giẻ bằng nước nóng ở nhiệt độ 58 độ C. Mức nhiệt này hỗ trợ xử lý các vết dầu mỡ bám dính trên sàn bếp, đảm bảo giẻ sạch sẽ trước khi được sấy khô bằng khí nóng. Cùng với hệ thống tránh vật cản AI Action có thể nhận diện hàng chục loại đồ vật, chiếc robot này di chuyển thông minh mà hiếm khi bị mắc kẹt.

Với giá gốc 17,19 triệu đồng, hiện có sàn thương mại điện tử đang giảm còn khoảng 14 triệu đồng (sau khi áp dụng mã giảm giá), có thể nói đây là "món hời" công nghệ cho các gia đình muốn tận hưởng sự nhàn nhã trọn vẹn mà không cần chi tiêu quá mạnh tay.

Nếu là một người ám ảnh về sự sạch sẽ tuyệt đối và không muốn thỏa hiệp với vi khuẩn, Mova Z50 Ultra chính là một "bảo bối" mang tính cách mạng. Không giống như thiết kế giẻ xoay thông thường dễ bị bão hòa chất bẩn, siêu phẩm này tiên phong ứng dụng cơ chế cuộn lăn dẹt HydroSync.

Thiết bị vận hành theo một vòng lặp kín khi liên tục phun nước sạch ở 36 độ C lên cuộn lăn và ngay lập tức hút ngược nước thải vào một bình chứa nhỏ trên thân máy. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi mi-li-mét vuông sàn nhà đều được chà xát bằng nước mới hoàn toàn.

Sức mạnh của Mova Z50 Ultra còn nằm ở động cơ hút "khủng" kết hợp cùng chổi chính có lưỡi cắt ẩn, băm tóc rối. Khi quay về trạm sạc ba khoang, hệ thống sẽ đun nước nóng tới 75 độ C để giặt và khử trùng sâu, tiêu diệt mầm bệnh. Dù mức giá khá đắt đỏ, đây vẫn là một lựa chọn cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng.

Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi một lần nữa khẳng định vị thế "vua phá giá cấu hình" với sự ra mắt của dòng Robot Vacuum 5 EU.

Chiếc máy này giải quyết triệt để nỗi đau đầu của các căn hộ nhiều nội thất gầm thấp nhờ một sáng chế cơ khí tài ba với cụm radar dToF thông minh có khả năng tự động thụt xuống. Khi phát hiện gờ tủ hay gầm sofa thấp, tháp laser sẽ thu gọn, ép chiều cao thân máy xuống mức kỷ lục chỉ 8,8cm để lách vào những góc tối.

Không chỉ gây ấn tượng về độ linh hoạt vật lý, cỗ máy này còn sở hữu lực hút mạnh. Trạm sạc của máy đẩy nhiệt độ của nước giặt giẻ nóng đến 80 độ C, mang lại hiệu quả làm sạch cao bậc nhất thị trường.

Bước ra khỏi cuộc chạy đua thông số nghẹt thở của các thương hiệu Trung Quốc, Philips XU6500/82 chọn cho mình một lối đi riêng đậm chất kỹ thuật châu Âu. Thiết bị này không nhồi nhét lực hút quá lớn, thay vào đó, máy duy trì sức mạnh vừa đủ để dọn dẹp.

Công nghệ làm sạch AquaWash mang đến 5 bước tự động giặt và sấy khô bông lau ngay tại trạm sạc, giúp duy trì sự sạch sẽ. Được trang bị hệ thống điều hướng laser LDS, robot lập bản đồ bao phủ 360 độ chính xác và di chuyển cẩn trọng, hạn chế va chạm. Song, robot thiếu vắng tính năng tự động đổ rác.