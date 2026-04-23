Mova giới thiệu robot hút bụi, lau nhà V50 Ultra cùng loạt "đàn em"

Mova vừa giới thiệu loạt sản phẩm mới, gồm các robot hút bụi, lau nhà và máy hút bụi, lau nhà cầm tay. Trong đó, cao cấp nhất là V50 Ultra (Giá niêm yết: 19,99 triệu đồng). Đây là dòng sản phẩm chủ lực của hãng, sở hữu lực hút mạnh và hệ thống điều hướng AI để làm sạch các bề mặt.

Mova V50 Ultra.

Cụ thể, V50 Ultra có lực hút lên tới 24.000 Pa, cho khả năng làm sạch từ bụi mịn, tóc rối đến các mảnh rác lớn trên nhiều loại sàn khác nhau. Thiết bị sử dụng pin dung lượng 6.400mAh, cho thời gian hoạt động dài và có thể tự động quay về trạm sạc khi gần hết năng lượng. Đi kèm là trạm sạc đa năng tích hợp nhiều chức năng như tự động hút rác, giặt giẻ lau và sấy khô, giúp tối giản thao tác vệ sinh thủ công cho người dùng.

Hệ thống lau của V50 Ultra sử dụng nước nóng khoảng 50°C kết hợp công nghệ DuoSolution, hỗ trợ loại bỏ vết bẩn cứng đầu và tăng hiệu quả làm sạch. Robot còn có khả năng tự động nâng giẻ lau và chổi khi phát hiện thảm, tránh làm ướt bề mặt không phù hợp. Bên cạnh đó, hệ thống JetSpray với nhiều đầu phun nước giúp phân bổ nước, trong khi chổi chính thiết kế chống rối nhiều lớp.

Về khả năng điều hướng, thiết bị được trang bị hệ thống cảm biến 3D cùng công nghệ FlexiRise giúp quét và lập bản đồ không gian, nhận diện vật cản. Cơ chế StepMaster cho phép robot vượt chướng ngại cao tới khoảng 6cm, linh hoạt di chuyển giữa các khu vực trong nhà. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng thông minh, cho phép lưu nhiều bản đồ, thiết lập lịch dọn dẹp và tùy chỉnh khu vực làm sạch theo nhu cầu sử dụng.

Dịp này, Mova đã giới thiệu máy hút bụi khô và ướt không dây K30 Pro (Giá niêm yết: 8,69 triệu đồng): Giải pháp cầm tay linh hoạt với công nghệ diệt khuẩn bằng nước điện phân, lý tưởng cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Mova K30 Pro.

K30 hướng tới nhu cầu làm sạch đa năng với khả năng hút - lau đồng thời, trang bị lực hút lên tới 18.000 Pa. Thiết kế ngả phẳng 180°, trong khi đầu hút kép hỗ trợ làm sạch sát mép tường và các góc cạnh. Ngoài ra, máy còn tích hợp hệ thống cảm biến nhận diện mức độ bẩn để tự động điều chỉnh lực hút.

Bên cạnh đó, Mova K30 được trang bị loạt tiện ích hỗ trợ trải nghiệm sử dụng như màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động và trợ lý giọng nói giúp hướng dẫn, hệ thống tự làm sạch con lăn kết hợp sấy khô bằng khí nóng khoảng 60°C,...

Ngoài ra, các dòng robot khác cũng được giới thiệu, gồm:

- S70 Roller (Giá niêm yết: 17,99 triệu đồng): Hệ thống chổi lăn kép chống quấn tóc, lý tưởng cho các gia đình nuôi thú cưng hoặc có nhiều tóc dài rụng

- P70 Pro Ultra (Giá niêm yết: 15,99 triệu đồng): Hệ thống trạm sạc "tất cả trong một" với quy trình giặt giẻ và đổ rác hoàn toàn tự động

- E40 Ultra (Giá niêm yết: 9,99 triệu đồng) và E20s Pro Plus (Giá niêm yết: 7,99 triệu đồng): Thiết kế mỏng, tối ưu không gian cho các căn hộ nhỏ và các khu vực khó tiếp cận