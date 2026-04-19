Robot hút bụi, lau nhà có cuộn lăn siêu dài 27cm và khả năng nâng hạ thông minh

Trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng, thị trường robot hút bụi lau nhà đang cạnh tranh rất khốc liệt với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như Dreame, Roborock, Ecovacs, Eufy,... Những sản phẩm mới liên tục được bổ sung các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo), tăng lực hút và nâng cấp trạm sạc. Trong số đó, Eufy Omni C28 đi theo hướng khá thực dụng là tập trung vào tính hiệu quả, tối giản những tính năng phô trương và hướng đến trải nghiệm ổn định lâu dài.

Thiết kế

Điểm dễ nhận ra đầu tiên là trạm sạc (dock) của Omni C28 có kích thước gọn hơn đáng kể cả về chiều rộng và chiều cao so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Khi đặt trong căn hộ hay nhà phố có diện tích hạn chế, dock không gây cảm giác chiếm không gian, cũng dễ tìm vị trí bố trí hợp lý và thẩm mỹ.

Trạm sạc này tích hợp khả năng tự đổ rác, giặt và sấy khô giẻ lau. Song là nhược điểm chưa thể khắc phục trên mọi robot hút bụi lau nhà hiện nay, quá trình sấy sẽ tạo ra tiếng ồn tương đối. Sau một thời gian sử dụng, người dùng vẫn phải chủ động vệ sinh hộc chứa bụi nhưng khay rác khô theo công bố có thể chỉ phải thay sau tận 75 ngày. Còn việc đổ nước bẩn và thêm nước sạch vào khay có dung tích tối đa 3L thì có thể sẽ phải thủ công hơn, do robot không hỗ trợ lắp đặt đường nước nạp/xả như một số sản phẩm cao cấp khác.

Về bản thân robot, nó vẫn giữ thiết kế tròn quen thuộc, hoàn thiện bằng nhựa nhám màu tối. Cách làm này không quá nổi bật về mặt thẩm mỹ nhưng lại hợp lý khi sử dụng lâu dài, ít bám dấu vân tay và khó thấy các vết trầy xước nếu có. Mặt dưới bố trí hai chổi cạnh, chổi chính dạng kép khá độc đáo giúp hạn chế tình trạng rối tóc, và đặc biệt là hệ thống lau dạng con lăn tạo khác biệt so với dạng dẻ lau thường thấy.

Khả năng hút và lau với AI

Với lực hút theo công bố của Eufy là 15.000Pa, Omni C28 không phải model mạnh nhất phân khúc nhưng lại cho hiệu quả ấn tượng. Thực tế con số 20.000Pa, 25.000Pa hay 30.000Pa như một số hãng công bố cũng chỉ là lực hút tối đa có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn nhất định ở đầu chu trình lau dọn, chứ không phải cả quá trình. Thay vào đó, con số 15.000Pa như với Omni C28 vậy mà lại thực tế hơn.

Trong trải nghiệm với căn hộ chung cư 63m2 (mặt sàn hút, lau thực tế khoảng 40m2), robot xử lý tốt bụi mịn, tóc và rác kích thước vừa phải đổ lại như vụn thức ăn hoặc vỏ hạt dưa.. Trên sàn gỗ cứng, gần như không còn bụi sau một lần chạy. Khi chuyển sang thảm, hiệu quả giảm nhẹ nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của gia đình.

Cuộn lau có lực tới 10N là điểm cộng tiếp theo, tất nhiên chưa thể sánh bằng việc lau tay với lực tì đè mạnh hơn nhiều. Omni C28 sử dụng con lăn dài 27cm liên tục được làm sạch trong quá trình hoạt động, giúp hạn chế việc rê vết bẩn đi khắp nhà, đồng thời giúp sàn sạch đều hơn. Thực tế quan sát với những vết bẩn thông thường như dấu chân, nước đổ hay bụi mịn, robot xử lý khá gọn gàng chỉ sau một lần chạy, thậm chí sẽ tự nâng lên 8,8mm né thảm khi gặp.

Đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên Omni C28 rất đơn giản để chọn dùng trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình lau dọn. Hệ thống chủ yếu dựa vào cảm biến LiDAR kết hợp thuật toán để nhận diện môi trường và tránh vật cản. Trong thực tế, robot vẫn né được dây điện, giày dép hay vật nhỏ như đồ chơi trẻ em khá ổn, dù không có camera nhận diện nâng cao như một số dòng cao cấp hơn.

Nếu không bật AI, chủ nhân sẽ có khả năng tùy chỉnh thủ công đầy đủ qua ứng dụng eufy. Người dùng có thể thiết lập lực hút theo từng phòng, điều chỉnh lượng nước lau, chọn kiểu di chuyển hoặc phân vùng làm sạch. Việc thiết lập thủ công như vậy dành cho những ai muốn kiểm soát chi tiết quá trình dọn dẹp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào AI.

Dù vậy, robot vẫn có hạn chế khi gặp các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ khô, nhựa trái cây hoặc vết bám lâu ngày. Những trường hợp này thường cần chạy lại nhiều lần hoặc xử lý thủ công. Đó cũng là điều dễ hiểu với hầu hết robot hút bụi, lau nhà thông minh dù giá vài triệu hay hàng chục triệu đồng.

Vẽ bản đồ và di chuyển

Ngay lần chạy đầu tiên, Omni C28 đã tạo bản đồ khá chính xác, phân chia khu vực sát với thực tế và nhận diện tốt nội thất trong nhà. Tốc độ dựng bản đồ nhanh, gần như không cần can thiệp nhiều từ người dùng. Họa may sau khi có bản đồ cơ bản, người dùng sẽ vẽ thêm khu vực cấm (hành lang chung cư, phòng tắm,...) để đảm bảo robot không đi sai, đi lạc.

Trong quá trình vận hành, robot di chuyển theo lộ trình thông minh thấy rõ, gần như không có va chạm vật lý hay bị mắc kẹt. Khả năng vượt gờ tốt giúp máy dễ dàng di chuyển giữa các phòng hoặc lên thảm. Tính năng lưu nhiều bản đồ cũng hoạt động ổn định, chính xác, phù hợp với nhà nhiều tầng. Tiếc là sản phẩm chưa được tích hợp camera giúp người dùng quan sát từ xa, vốn đang dần xuất hiện trên các robot hút bụi lau nhà hiện đại.

Nhìn chung, Eufy Omni C28 phù hợp với những ai ưu tiên sự ổn định, dễ sử dụng và hiệu quả thực tế thay vì chạy theo thông số hoặc tính năng phức tạp. Trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng, đây là lựa chọn cân bằng tốt giữa hiệu năng và trải nghiệm.