Xiaomi ra mắt máy giặt 10kg hỗ trợ kết nối thông minh, giá chỉ 3 triệu đồng

Máy giặt Xiaomi Mijia XQB100MJ109 hiện đã có mặt trên trang thương mại điện tử JD.com. Mẫu máy giặt này có dung tích giặt và vắt lên đến 10kg, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình đông người. Theo thông tin từ Xiaomi, máy có khả năng giặt tới 45 áo phông, 8 bộ đồ thể thao hoặc 4 bộ ga trải giường trong một chu trình giặt.

Máy giặt có kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn mang đến tải 10kg.

Với hiệu suất giặt cao đạt 1,25, máy được trang bị hệ thống dòng nước 4 chiều giúp tăng cường khả năng thẩm thấu chất tẩy rửa và giảm thiểu mài mòn vải. Đặc biệt, máy giặt này đạt xếp hạng hiệu quả năng lượng cấp 1, tiêu thụ ít hơn 26% nước và 7% điện năng so với các mẫu trước đó. Công nghệ điều khiển nước và điện thông minh cũng được tích hợp để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mà không làm giảm hiệu suất.

Máy giặt Mijia còn hỗ trợ kết nối thông minh, cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Mijia, giúp lên lịch, giám sát và nhận thông báo. Sản phẩm tương thích với nền tảng Xiaomi HyperOS Connect và có thể điều khiển bằng giọng nói thông qua các loa thông minh tương thích, cùng với khả năng cập nhật OTA để bảo trì phần mềm.

Người dùng chỉ việc chi 3 triệu đồng cho mẫu máy giặt của Xiaomi.

Xiaomi đã trang bị cho máy giặt này 10 chế độ giặt khác nhau, bao gồm giặt mạnh, giặt nhẹ và chu trình diệt mạt bụi. Máy có 8 mức nước điều chỉnh và hệ thống cân bằng cảm biến từ xa tự động điều chỉnh lượng nước sử dụng dựa trên khối lượng quần áo.

Với động cơ bền bỉ và hệ thống giảm chấn bằng khí nén, máy giặt hoạt động một cách khá êm ái. Với thiết kế nhỏ gọn khi chỉ chiếm diện tích 0,3 mét vuông, Mijia XQB100MJ109 rất phù hợp cho những không gian hạn chế.