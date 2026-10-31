Xiaomi dội gáo nước lạnh vào các đối thủ bằng chính sách cho Redmi 17 5G giá rẻ

Chu kỳ cập nhật phần mềm dài hạn cho điện thoại đang trở nên ngày càng quan trọng, đặc biệt với những người dùng không muốn thay máy sau mỗi 2 hoặc 3 năm. Miễn là nhà sản xuất cung cấp các bản cập nhật bảo mật, người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, khi phần mềm trở nên lỗi thời, người dùng sẽ phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt đối với các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng.

Redmi 17 5G có giá khoảng 5,6 triệu đồng tại Việt Nam.

Trước đây, các nhà sản xuất thường đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc không thể cung cấp cập nhật dài hạn, như việc không đảm bảo rằng các phiên bản Android mới sẽ hỗ trợ phần cứng cũ. Tuy nhiên, những lập luận này đã bị bác bỏ khi các nhà sản xuất chip lớn và Google cam kết hỗ trợ phần cứng lâu dài và đảm bảo hệ điều hành ổn định cho các ứng dụng.

Mới đây, Xiaomi đã chứng minh rằng việc cung cấp cập nhật dài hạn là hoàn toàn khả thi với cả những mẫu điện thoại giá rẻ như Redmi 17 5G. Với mức giá dưới 6 triệu đồng, Xiaomi cam kết cung cấp các bản cập nhật phần mềm cho Redmi 17 5G đến năm 2032, bao gồm bốn phiên bản Android mới, có nghĩa nâng cấp lên Android 20. Tần suất cập nhật sẽ không thường xuyên như ở những năm đầu, nơi Xiaomi dự kiến triển khai bản cập nhật khoảng 90 ngày một lần, mặc dù vậy, đây vẫn là một bước tiến lớn.

Chiếc điện thoại này được hỗ trợ phần mềm đến tận năm 2032.

Ngoài ra, Redmi 17 5G cũng có khả năng tuân thủ các chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU), mặc dù vẫn chưa rõ liệu kế hoạch cập nhật có đáp ứng yêu cầu của EU hay không, bởi mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào thời điểm ngừng bán sản phẩm. Nếu Xiaomi ngừng bán Redmi 17 5G vào năm tới, khung thời gian này sẽ hoàn toàn phù hợp.

Với những gì Xiaomi thể hiện, đã đến lúc các nhà sản xuất khác nên học hỏi từ chính sách cập nhật này của Xiaomi. Redmi 17 5G không chỉ nổi bật với cam kết cập nhật dài hạn mà còn có nhiều tính năng đáng chú ý khác để người dùng khám phá.