Smartphone Redmi sắp phá giới hạn pin 10.000 mAh, màn hình 7 inch 2K

Một báo cáo mới từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station đến từ Trung Quốc cho thấy, chiếc điện thoại mà Xiaomi ra mắt trong thời gian tới không chỉ đi kèm pin dung lượng 10.000 mAh mà còn có chip MediaTek Dimensity 9500s. Mặc dù không nêu rõ tên sản phẩm, nhưng các chi tiết được cho là liên quan đến phiên bản Max trong dòng Turbo 6 mà thương hiệu con của Xiaomi, Redmi, sắp ra mắt.

Bản kế nhiệm Redmi Turbo 5 Max sẽ tập trung vào cải thiện pin và màn hình lớn hơn.

Theo Digital Chat Station, chip Dimensity 9600M 3nm chỉ dành cho các dòng điện thoại tầm trung cao cấp, vì vậy Redmi Turbo 6 Max sẽ sử dụng chip Dimensity 9500s thay thế. Nguồn tin cũng mô tả màn hình của điện thoại có kích thước rất lớn và thiết kế tương đối đơn giản. Các thông tin rò rỉ trước đó cho biết màn hình sẽ là loại OLED phẳng 7 inch với độ phân giải 2K. Tuy nhiên, Digital Chat Station chưa xác nhận kích thước chính xác của màn hình, có thể là 6,9 inch hoặc gần 7 inch.

Các báo cáo trước đó cũng cho rằng thiết kế mặt sau của điện thoại sẽ được tối giản với hai camera được bố trí nằm ngang, khung giữa bằng kim loại, khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP68 và IP69, cùng cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình. Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết nào về cảm biến camera, tốc độ sạc hay cấu hình bộ nhớ được tiết lộ.

Thông số kỹ thuật của Turbo 6 Max được cho là sẽ dựa trên Redmi Turbo 5 Max mà Xiaomi đã ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 1/2026. Chiếc điện thoại này sử dụng chip Dimensity 9500s, nhưng chỉ đi kèm với pin 9.000 mAh, sạc nhanh có dây 100W và màn hình AMOLED 6,83 inch 120Hz, cùng camera chính 50 MP có chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng 8 MP.

Thông tin được Digital Chat Station chia sẻ trên Weibo.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, Redmi Turbo 6 Max sẽ sử dụng chip tương tự nhưng được nâng cấp với dung lượng pin lớn hơn ít nhất 1.000 mAh và màn hình lớn hơn. Được biết, Redmi Turbo 5 Max có giá khởi điểm là 2.499 nhân dân tệ (khoảng 9,64 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB.

Dimensity 9500s là chip được MediaTek công bố vào tháng 1/2026. Chip này được sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp một lõi Cortex-X925 tốc độ 3,73 GHz với ba lõi Cortex-X4 và bốn lõi Cortex-A720, cùng GPU Immortalis-G925. Dự kiến, Redmi Turbo 6 Max sẽ được ra mắt vào tháng 1 năm sau, tuy nhiên, Xiaomi vẫn chưa xác nhận thông tin về thiết bị này cũng như bất kỳ thông số kỹ thuật nào của nó.