Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max có pin "siêu khủng" 10.000mAh, sạc nhanh 100W

Trong dải sản phẩm Xiaomi Redmi Note 17 series vừa trình làng, phiên bản Redmi Note Pro Max 5G gây chú ý hơn cả nhờ pin Silicon-Carbon 10.000mAh, sạc nhanh 100W và có loạt tiêu chuẩn bảo vệ vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu máy cao cấp.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max phiên bản màu đen.

Thiết kế

Redmi Note 17 Pro Max sở hữu màn hình phẳng 6,83 inch độ phân giải 1,5K, sử dụng tấm nền POLED và kính Corning Gorilla Glass Victus 2. Kích thước lớn tạo lợi thế khi xem video, đọc nội dung hoặc sử dụng bản đồ, trong khi độ phân giải 1,5K giúp hình ảnh có độ chi tiết tốt.

Máy đạt độ bền với các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, tức có thể ngâm ở độ sâu 2m trong 72 giờ trong các thử nghiệm, đồng thời cho khả năng chống bụi, nước bắn cũng như tia nước áp lực cao. Cấu trúc khung được gia cố bằng kính Victus 2 giúp máy chịu được thử nghiệm rơi từ độ cao tới 3m trên một số bề mặt.

Phiên bản trải nghiệm có màu đen khá đơn điệu, khung hợp kim cứng cáp nhưng mặt lưng kính hơi mỏng và có thể ấn nhẹ vào. Riêng phiên bản trắng vân mây, mặt lưng độc đáo hơn với khả năng đổi màu khi tiếp xúc tia UVA. Hiệu ứng này tạo thêm điểm nhấn cho thiết kế thay vì chỉ đơn thuần tập trung vào độ bền.

Các cạnh và mặt lưng của Redmi Note 17 Pro Max.

Hiệu năng

Redmi Note 17 Pro Max dùng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5, kết hợp LPDDR5X và UFS 4.0. Cấu hình này hướng tới khả năng xử lý đa nhiệm và game ổn định, đồng thời giảm thời gian chờ khi mở ứng dụng hoặc chuyển đổi giữa các tác vụ. Tuy nhiên, ở mức giá từ 10 - 12 triệu đồng tùy phiên bản thì vi xử lý nói trên có phần hạn chế so với một số mẫu chạy Snapdragon 7 series của Hornor, Vivo,...

Trong trải nghiệm thực tế, chơi game hay nhận cuộc gọi, chuyển màn hình giữa game, camera, mạng xã hội và bản đồ không có gì khó khăn, ngoại trừ một chút độ trễ khó tránh khỏi trên các mẫu smartphone tầm trung như này. Mặt lưng kính nhám giúp cầm nắm đầm tay nhưng cũng có đội chút ảnh hưởng tới khả năng tản nhiệt của thiết bị nếu chơi game liên tục nhiều giờ.

Máy chạy Xiaomi HyperOS, tích hợp Google Gemini và Circle to Search với loạt tính năng AI quen thuộc cũng như khả năng điều khiển bằng giọng nói cho nhà thông minh. Loa kép hỗ trợ tăng âm lượng tới 400%, phù hợp với nhu cầu xem video hoặc nghe nội dung trực tiếp mà không cần dùng tai nghe. Phải nhấn mạnh loa ngoài của Redmi Note 17 Pro Max to rõ, rất đáng để xem là điểm cộng.

Redmi Note 17 Pro Max hiệu năng ổn trong phân khúc, nhưng đi kèm nhiều ứng dụng "rác" cần xóa thủ công.

Camera

Hệ thống camera sau của máy gồm camera chính 50MP, khẩu độ f/1.59 và chống rung quang học OIS, đi cùng camera góc siêu rộng 8MP f/2.2. Khẩu độ lớn và OIS là hai yếu tố hữu ích khi chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc cần hạn chế rung tay.

Thử nghiệm ở điều kiện đủ sáng, camera 50MP cho khả năng tái tạo hình ảnh giàu chi tiết và tối ưu theo từng bối cảnh bằng AI, chẳng hạn mây trong xanh trở nên rực rỡ nịnh mắt hơn so với thực tế. Chụp toàn cảnh, cận cảnh hay zoom 2x đều ấn tượng đối với một mẫu smartphone Redmi, đặc biệt khi chụp chế độ chân dung.

Camera trước có độ phân giải 32MP, khẩu độ f/2.2 có hình ảnh rõ nét trong các cuộc gọi video hay selfie (chụp ảnh tự sướng). Tuy nhiên, nếu di chuyển đầu quá nhanh và nhiều trong lúc video call thì hình ảnh sẽ hơi lag nhẹ, trong khi chụp selfie nhóm quá đông quá nhiều chi tiết sẽ khiến camera khó xử lý dẫn tới thiếu chiều sâu.

Camera tự động phân tích và tối ưu khung cảnh theo thời gian thực.

Pin

Viên pin Silicon-Carbon 10.000mAh là thông số nổi bật nhất trên Redmi Note 17 Pro Max. Theo các thử nghiệm nội bộ của nhà sản xuất, máy có thể đạt thời lượng sử dụng tới 3 ngày; thời gian xem TikTok liên tục khoảng 29,29 giờ và phát video ngoại tuyến 1080p khoảng 40,37 giờ. Còn thực tế sử dụng hỗn hợp các tác vụ thường ngày, thời lượng pin từ 100% vẫn còn 34% sau 2 ngày.

Khả năng sạc cũng tương xứng với dung lượng pin. Với HyperCharge 100W (củ sạc và dây sạc có sẵn trong hộp) và bật chế độ tốc độ tối đa, máy được công bố sạc từ 2% lên 35% sau 20 phút, 49% sau 30 phút và đạt 100% trong khoảng 80 phút. Những con số này rất đáng chú ý khi nhìn lại viên pin cần nạp có dung lượng tới 10.000mAh, chứ không phải chỉ quanh quẩn 5.000 - 7.000mAh như nhiều smartphone hiện nay.

Máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây 27W. Trong thử nghiệm, Redmi Note 17 Pro Max có thể sạc iPhone 16 Pro lên 50% trong chưa tới 30 phút và lên 95% trong khoảng 1 giờ 10 phút. Đáng chú ý, Xiaomi cho biết pin vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc - xả, tương đương hơn 6 năm nếu sử dụng với tần suất sạc khoảng hai ngày một lần.

Củ sạc 100W đi kèm máy.

Nhìn chung, Redmi Note 17 Pro Max không chạy đua bằng thiết kế mỏng hay cấu hình flagship. Thay vào đó, Xiaomi tập trung vào trải nghiệm sử dụng dài ngày với pin 10.000mAh, sạc 100W, độ bền cao, màn hình 1,5K và camera 50MP OIS.

Đặc biệt, sản phẩm có chính sách bảo vệ riêng khá khác biệt: Thay pin miễn phí một lần trong 5 năm, sửa màn hình miễn phí một lần trong 3 năm, thay nắp lưng miễn phí một lần trong 2 năm, hỗ trợ sửa chữa hư hỏng do chất lỏng một lần trong 2 năm và bảo hành chất lượng 24 tháng. Các quyền lợi này áp dụng theo thời điểm mua có hạn và có điều kiện chi tiết đối với từng loại.