Trình làng Xiaomi Redmi K100 với pin 10.000 mAh cực "khủng"

Xiaomi Redmi K100 vừa chính thức trình làng tại Trung Quốc với viên pin dung lượng lên đến 10.000mAh. Thiết bị được trang bị chip Snapdragon 8 Elite - cung cấp hiệu năng mạnh mẽ cùng màn hình OLED 6,83 inch siêu lớn.

Dòng điện thoại mới nhất thuộc series K100 của Redmi có giá khởi điểm từ 3.499 Nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB và mang đến cho người dùng ba tùy chọn màu sắc.

3 màu của Xiaomi Redmi K100.

Màn hình của máy sở hữu các thông số ấn tượng như tần số quét 165Hz, hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng tối đa lên tới 3.200 nit. Ngoài ra, thiết bị còn được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình.

Về khả năng nhiếp ảnh, Redmi K100 được trang bị hệ thống camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP Light Fusion 800 có hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và một camera góc siêu rộng 8MP. Ở mặt trước là camera 20MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Cấu hình của Xiaomi Redmi K100.

Điện thoại đạt chuẩn kháng bụi nước IP69K, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7, NFC, kết nối 5G kép và sạc nhanh có dây 100W. Máy chạy giao diện HyperOS 4 dựa trên nền tảng Android 17, tích hợp nhiều tính năng AI, trong đó có trợ lý ảo Super Xiao AI 2.0.

Ngoài ra, Xiaomi Redmi K100 cũng có các phiên bản khác gồm RAM 12GB/ ROM 512GB và RAM 16GB/ ROM 512GB. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào sản phẩm sẽ được bán ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng thích smartphone pin "trâu" và màn hình lớn.