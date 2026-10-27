Redmi K100 lộ hiệu suất trên Geekbench với chip "rồng" mạnh mẽ, pin 10.000 mAh

Xiaomi đang chuẩn bị cho ra mắt dòng sản phẩm Redmi K100 mới vào ngày 28/10 tới. Trước thềm sự kiện, phiên bản tiêu chuẩn của Redmi K100 đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của công cụ chấm điểm Geekbench, xác nhận nhiều thông tin quan trọng về vi xử lý, dung lượng RAM và điểm số hiệu năng thực tế của thiết bị.

Theo dữ liệu từ bài kiểm tra Geekbench 7, thiết bị mang mã model Xiaomi M786BC đạt 2,705 điểm trong bài thử nghiệm đơn nhân và 9,885 điểm đa nhân. Mẫu máy thử nghiệm được trang bị bộ nhớ RAM 16GB và chạy trên nền tảng Android 17, mặc dù nhà sản xuất đã xác nhận rằng thiết bị sẽ xuất xưởng cùng giao diện HyperOS 4.

Về cấu hình, danh sách kiểm tra cho thấy Redmi K100 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite với 2 nhân xung nhịp 4.32GHz và 6 nhân xung nhịp 3.53GHz, đi kèm GPU Adreno 830. Đây là vi xử lý từng được sử dụng trên thế hệ Redmi K90 trước đó. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Redmi K100 Pro và K100 Pro Max sẽ được trang bị dòng chip thuộc thế hệ Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ngoài thông số hiệu năng, Redmi cũng công bố nhiều chi tiết kỹ thuật đáng chú ý khác. Redmi K100 sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.83 inch, hỗ trợ tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa lên tới 3.500 nits. Mức tần số quét này tương thích với hơn 40 tựa game, kết hợp cùng chip hiển thị D2 chuyên dụng để xử lý các tác vụ đồ họa.

Đặc biệt, phiên bản tiêu chuẩn của Redmi K100 có viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, cao hơn so với 8.580 mAh trên Redmi K100 Pro và 9.070 mAh trên Redmi K100 Pro Max. Sản phẩm sẽ có tùy chọn màu Xanh Firefly Green bên cạnh các màu sắc khác.

Dự kiến, Redmi K100 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm khoảng 3.500 Nhân dân tệ (khoảng 13,58 triệu đồng).