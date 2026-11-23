Bộ đôi Mijia Pro Series gồm máy giặt sấy ba lồng Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg và tủ lạnh Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L vừa được Xiaomi giới thiệu, cùng có giá niêm yết khoảng 45 triệu đồng.

Máy giặt sấy 3 lồng.

Máy giặt sấy Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro có tổng khối lượng giặt 14,5kg và sấy 9kg. Thiết kế ba lồng giặt độc lập gồm lồng chính có sức chứa giặt 12,5kg, sấy 8kg cùng hai lồng nhỏ, mỗi lồng giặt 1kg và sấy 0,5kg. Cấu trúc này cho phép người dùng phân loại quần áo và vận hành các lồng giặt đồng thời, chẳng hạn tách riêng trang phục người lớn, trẻ nhỏ hoặc những loại vải cần chế độ chăm sóc khác nhau.

Máy tích hợp công nghệ Oxygen Care hỗ trợ xử lý vết bẩn và bảo vệ màu sắc sợi vải. Hệ thống tự động định lượng nước giặt, nước xả riêng cho từng lồng. Xiaomi cho biết thiết bị có hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao hơn 40% so với ngưỡng 5 sao theo tiêu chuẩn nhãn năng lượng của Bộ Công Thương, đồng thời hỗ trợ điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home.

Tủ lạnh 560 lít.

Trong khi đó, tủ lạnh Mijia Refrigerator Pro Multi-Door có dung tích 560 lít, thiết kế bốn cửa. Sản phẩm sử dụng hai hệ thống làm lạnh độc lập nhằm kiểm soát nhiệt độ và hạn chế lẫn mùi giữa các ngăn. Tủ còn có hệ thống làm đá thông minh sử dụng vật liệu kháng khuẩn, công nghệ lọc không khí Ion Hygiene+ ở cả ngăn mát và ngăn đông, cùng hai ngăn kiểm soát độ ẩm để bảo quản rau củ và trái cây.

Hệ thống chiếu sáng toàn cảnh hỗ trợ quan sát thực phẩm bên trong, trong khi các thiết lập của tủ có thể được quản lý từ xa qua ứng dụng Xiaomi Home. Tủ lạnh được bảo hành chính hãng 2 năm và bảo hành máy nén 10 năm.

Mức giá 45 triệu đồng của bộ đôi gia dụng mới cho thấy Xiaomi đang mở rộng sang phân khúc cao cấp, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm có giá dễ tiếp cận như điện thoại, TV, robot hút bụi hay thiết bị gia dụng phổ thông.