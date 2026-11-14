Top 5 máy sưởi an toàn cho trẻ nhỏ đáng mua nhất

Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, nhu cầu sử dụng máy sưởi trong phòng ngủ và không gian sinh hoạt của các gia đình tăng lên. Với những nhà có trẻ nhỏ, các thiết bị không chỉ cần đáp ứng khả năng làm ấm mà còn phải hạn chế nguy cơ bỏng, vận hành ổn định và thuận tiện kiểm soát nhiệt độ.

Máy sưởi dầu thường được lựa chọn nhờ cơ chế làm nóng gián tiếp, không đốt cháy oxy theo cách thông thường. Trong khi đó, một số thiết bị hiện đại tích hợp thêm chức năng lọc không khí, giúp tối ưu diện tích sử dụng. Dưới đây là 5 sản phẩm máy sưởi đáng cân nhắc nhất hiện nay.

1. Máy sưởi Dreame PM20

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Dreame AirPursue PM20 là lựa chọn dành cho gia đình muốn kết hợp nhiều chức năng trong một thiết bị. Máy có công suất sưởi định mức 2.000W, lưu lượng cung cấp không khí sạch (CADR) lọc bụi mịn từ 400m³/giờ. Phạm vi lọc hiệu quả được công bố lên tới 100m², phù hợp với không gian rộng hoặc phòng sinh hoạt chung.

Máy sưởi Dreame PM20.

Thiết bị sử dụng hệ thống lọc bốn lớp, gồm lớp vỏ bọc từ tính, màng lọc composite, than hoạt tính và bộ lọc formaldehyde Cata, đem lại luồng không khí siêu sạch. Ngoài ra, máy còn có chế độ ngủ, tự động, thú cưng, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển qua ứng dụng DreameHome và remote, đáp ứng được mọi nhu cầu của các gia đình đông người.

2. Máy sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0

Giá bán từ: 10,99 triệu đồng

Khác với máy sưởi dầu truyền thống, LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0 tích hợp lọc không khí, quạt và sưởi ấm trong thiết kế dạng tháp. Máy có công suất sưởi 1.500W khá mạnh, có thể sưởi ấm cho căn phòng có diện tích lên tới 23,2m².

Máy sưởi LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0.

Hệ thống lọc có thể loại bỏ bụi siêu mịn PM0.01, đảm bảo không khí siêu sạch cho các gia đình có trẻ nhỏ. Máy có thiết kế tinh tế, được trang bị công nghệ Inverter giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Cuối cùng, sản phẩm còn có khả năng kết nối với ứng dụng LG ThinQ, giúp người dùng sử dụng tiện lợi hơn.

3. Máy sưởi FujiE OFR7913

Giá bán từ: 3,19 triệu đồng

FujiE OFR7913 thuộc nhóm máy sưởi dầu, phù hợp với người dùng ưu tiên sưởi ấm ổn định trong mùa lạnh. Dòng máy sưởi dầu làm nóng dầu bên trong các thanh tản nhiệt, sau đó truyền nhiệt ra môi trường. Cơ chế này không tạo luồng khí nóng thổi trực tiếp như quạt sưởi, nhờ đó hạn chế cảm giác khô nóng do gió thổi liên tục.

Máy sưởi FujiE OFR7913.

Máy sưởi dầu thường có thời gian làm nóng chậm hơn thiết bị thổi khí nóng nhưng nhiệt vẫn được duy trì một khoảng thời gian sau khi ngắt điện. Giống như các sản phẩm khác, sản phẩm cũng có điều khiển điện tử kết hợp màn hình LED hiển thị rõ ràng, điều khiển từ xa tiện lợi, hỗ trợ hẹn giờ bật/tắt đến 24 giờ.

4. Máy sưởi FujiE OFR4411

Giá bán từ: 2,2 triệu đồng

FujiE OFR4411 là mẫu máy sưởi dầu 11 thanh, có màn hình LED, giá phơi và chức năng tạo ẩm khá tiện lợi. Thiết kế nhiều thanh tản nhiệt giúp máy phân bổ nhiệt trong phòng, màn hình hỗ trợ người dùng theo dõi và điều chỉnh chế độ vận hành thuận tiện hơn.

Máy sưởi FujiE OFR4411.

Sản phẩm phù hợp với gia đình cần thiết bị sưởi dùng trong phòng ngủ hoặc không gian sinh hoạt vào những ngày rét. Giá phơi tích hợp có thể hữu ích khi hong một số đồ nhỏ nhưng không nên sử dụng để làm khô quần áo trực tiếp.

Thêm vào đó, máy còn có chế độ hẹn giờ bật/tắt 24 giờ, tự ngắt khi quá nóng, vỏ cách nhiệt an toàn, bánh xe di chuyển linh hoạt. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, khoảng cách an toàn và khả năng chống đổ vẫn là những tiêu chí cần ưu tiên khi bố trí máy.

5. Máy sưởi Sunhouse SHD7084

Giá bán từ: 1,89 triệu đồng

Sunhouse SHD7084 là mẫu máy sưởi dầu có thể đưa vào danh sách tham khảo khi gia đình tìm thiết bị làm ấm trong mùa đông. Máy sưởi dầu phù hợp với nhu cầu duy trì nhiệt độ phòng, không gây ồn, không tạo luồng khí nóng thổi mạnh trực tiếp vào người và không sử dụng cơ chế đốt nhiên liệu trong phòng.

Máy sưởi Sunhouse SHD7084.

Đáng chú ý, máy có chế độ tự ngắt khi quá nóng hoặc khi nghiêng đổ, an toàn với các gia đình có trẻ em. Chưa hết, sản phẩm còn có khay sáp đựng tinh dầu thơm, có thể thay đèn khuếch tán tinh dầu thông thường.