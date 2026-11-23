Khi nói đến tấm pin mặt trời, nhiều người thường nghĩ rằng kích thước lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng mặt trời và tạo ra nhiều điện năng hơn. Tuy nhiên, đây là thông tin chỉ đúng một phần, bởi sản lượng điện của một tấm pin thực sự phụ thuộc vào số lượng, kích thước và hiệu suất của các tế bào quang điện bên trong.

Không phải cứ pin mặt trời kích thước lớn sẽ cho khả năng thu điện mặt trời cao hơn.

Các tấm pin mặt trời trên mái nhà thường tuân theo kích thước tiêu chuẩn dựa trên công suất nhằm giúp chủ nhà dễ dàng tuân thủ quy tắc 33% khi lập kế hoạch lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Phổ biến trong các hộ gia đình là tấm pin mặt trời 60 cell có kích thước khoảng 1,65 x 0,99 mét và công suất 325W. Trong khi đó, tấm pin 72 cell có kích thước 1,95 x 0,99 mét và công suất 400W. Đối với mục đích thương mại, tấm pin 96 cell thường có kích thước 1,95 x 1,31 mét và công suất từ 450W trở lên.

Mặc dù nguyên tắc “càng lớn càng tốt” thường được áp dụng, nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp hai tấm pin khác nhau về kích thước nhưng lại có cùng số lượng tế bào quang điện và hiệu suất, dẫn đến sản lượng tương đương. Trong thực tế, đây là điều thường thấy ở các loại pin mặt trời di động, vốn không tuân theo tiêu chuẩn kích thước cụ thể.

Trước khi lắp đặt tấm pin mặt trời, người dùng cần xác định mục đích sử dụng chính của hệ thống. Chẳng hạn, liệu có muốn bù đắp lượng tiêu thụ năng lượng tổng thể, lưu trữ điện năng cho trường hợp khẩn cấp, hay chỉ cấp điện cho một hệ thống an ninh nhỏ hoặc sạc xe điện? Những yếu tố này sẽ quyết định kích thước và công suất của hệ thống.

Nhiều thông số khác cũng quan trọng quyết định khả năng tạo điện của tấm pin mặt trời.

Ví dụ, các tấm pin mặt trời 400W có thể sản xuất từ 1,6 đến 2,4 kilowatt-giờ (kWh) điện mỗi ngày trong điều kiện tối ưu, tương đương tối đa 876 kWh mỗi năm. Trong khi đó, mức tiêu thụ năng lượng trung bình hằng năm của một hộ gia đình ở Mỹ là 10.791 kWh (theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ), có nghĩa là mỗi tấm pin 400W có thể giúp giảm tới 8% hóa đơn tiền điện hằng năm.

Tuy nhiên, hiệu suất của mỗi tấm pin cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả nhà cung cấp điện. Một hệ thống năng lượng mặt trời quá lớn có thể dẫn đến hiệu suất giảm dần. Do đó, điều quan trọng không chỉ là kích thước của tấm pin mà còn là tổng số tế bào quang điện, kích thước và hiệu suất của chúng, cũng như khả năng xử lý năng lượng của hệ thống điện trong nhà.