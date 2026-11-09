Top 5 tủ lạnh đang được giảm giá nhiều nhất tháng 11

Thị trường điện máy đang bước vào mùa mua sắm cuối năm với nhiều chương trình ưu đãi dành cho thiết bị gia dụng, trong đó tủ lạnh là một trong những mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm. Các mẫu Side by Side dung tích lớn, phục vụ gia đình đông thành viên, xuất hiện cùng những dòng tủ hai cánh có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Dưới đây là 5 mẫu tủ lạnh Inverter đang được giảm giá đáng chú ý trong tháng 11 này.

1. Tủ lạnh Hisense Inverter 550 lít Side By Side RS708N4EBND: Giảm tới 4 triệu đồng

Giá bán từ: 10,99 triệu đồng

Tủ lạnh Hisense RS708N4EBND là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình cần không gian lưu trữ lớn nhưng vẫn muốn kiểm soát ngân sách. Sản phẩm đang được bán trợ giá khá hấp dẫn, giúp người dùng tiết kiệm chi phí.

Tủ lạnh Hisense Inverter 550 lít Side By Side RS708N4EBND.

Với thiết kế hai cánh mở song song, người dùng có thể dễ dàng phân chia thực phẩm giữa ngăn đông và ngăn lạnh thuận tiện hơn. Với dung tích 550 lít, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu dự trữ thực phẩm của gia đình đông người, đặc biệt trong những dịp mua sắm số lượng lớn hoặc chuẩn bị đồ ăn cho nhiều ngày.

Tủ tích hợp công nghệ Inverter, hỗ trợ điều chỉnh hoạt động của máy nén theo nhu cầu làm lạnh, qua đó góp phần hạn chế điện năng tiêu thụ. Ngoài ra, tủ lạnh còn có ngăn Moisture Fresh Crisper cân bằng độ ẩm, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn..

2. Tủ lạnh LG Inverter 334 lít LTD33BLM: Giảm tới 5,8 triệu đồng

Giá bán từ: 9,9 triệu đồng

Khác với dòng Side by Side, LG LTD33BLM hướng tới nhóm gia đình có nhu cầu lưu trữ vừa phải và không muốn dành quá nhiều diện tích cho thiết bị nhà bếp. Mẫu tủ này có dung tích khoảng 334 lít, phù hợp với gia đình khoảng ba đến bốn thành viên. Thiết kế ngăn đá trên quen thuộc cũng giúp việc sử dụng không cần thay đổi nhiều so với các dòng tủ lạnh truyền thống.

Tủ lạnh LG Inverter 334 lít LTD33BLM.

Điểm đáng chú ý của mẫu tủ nằm ở công nghệ Smart Inverter, hỗ trợ vận hành máy nén linh hoạt theo nhu cầu làm lạnh. Thiết kế bên trong được chia thành các khu vực lưu trữ thực phẩm, giúp người dùng sắp xếp đồ ăn, thức uống và nguyên liệu thuận tiện. Cùng với đó, tủ còn có ngăn Fresh 0 Zone riêng biệt, cho phép bảo quản thực phẩm tươi ngon, không cần rã đông.

3. Tủ lạnh Sharp Inverter 330 lít SJ-XP352AE-SL: Giảm tới triệu đồng

Giá bán từ: 7,81 triệu đồng

Sharp SJ-XP352AE-SL là mẫu tủ lạnh hai cánh có dung tích khoảng 330 lít, hướng đến nhu cầu sử dụng thường ngày của các gia đình nhỏ hoặc hộ gia đình từ hai đến bốn người. So với những mẫu Side by Side, thiết bị có kích thước gọn hơn, thuận tiện bố trí trong căn hộ hoặc khu vực bếp không quá rộng.

Tủ lạnh Sharp Inverter 330 lít SJ-XP352AE-SL.

Tủ sử dụng công nghệ J-tech Inverter, hỗ trợ tiết kiệm điện trong quá trình vận hành. Dung tích vừa phải giúp người dùng dễ kiểm soát lượng thực phẩm dự trữ, hạn chế tình trạng mua quá nhiều nhưng không sử dụng hết. Đặc biệt, sản phẩm còn có ngăn trữ thực phẩm tươi sống Extra cool plus hoạt động ở nhiệt độ -2°C, nhờ đó có thể trữ thực phẩm tươi sống tươi ngon trong ngày và nhanh chóng chế biến mà không cần rã đông tốn thời gian.

4. Tủ lạnh Samsung Inverter 635 lít Side By Side RS70F65K2FSV: Giảm tới 11,5 triệu đồng

Giá bán từ: 25,44 triệu đồng

Samsung RS70F65K2FSV thuộc nhóm tủ lạnh Side by Side dung tích lớn, với sức chứa 635 lít. Đây là lựa chọn hướng đến gia đình đông thành viên, người thường xuyên mua thực phẩm theo tuần hoặc cần bảo quản nhiều loại nguyên liệu cùng lúc. Không gian lưu trữ rộng giúp phân loại thực phẩm thuận tiện, giảm tình trạng xếp chồng và khó tìm đồ trong tủ.

Tủ lạnh Samsung Inverter 635 lít Side By Side RS70F65K2FSV.

Dung tích 635 lít là lợi thế lớn khi cần dự trữ thực phẩm nhưng cũng đồng nghĩa người dùng phải tính toán diện tích lắp đặt và khoảng không mở cửa.

Bên cạnh đó, tiện lợi của sản phẩm này mang lại khá nhiều: lấy nước và đá bên ngoài, theo dõi và điều khiển hoạt động của tủ có thể thực hiện từ xa thông qua ứng dụng SmartThings, Công nghệ Digital Inverter đi cùng SmartThings AI Energy giúp tủ vận hành ổn định và có khả năng tối ưu mức tiêu thụ điện,....

5. Tủ lạnh Toshiba Inverter 568 lít Side By Side GR-RS755WIA: Giảm tới 7,9 triệu đồng

Giá bán từ: 21,44 triệu đồng

Tủ lạnh Toshiba GR-RS755WIA có dung tích 568 lít, nằm giữa hai nhóm tủ lạnh Side by Side 550 lít và 635 lít trong danh sách. Thiết bị phù hợp với gia đình cần không gian lưu trữ rộng nhưng không nhất thiết phải chọn mẫu có dung tích lớn nhất. Thiết kế hai cánh giúp phân chia thực phẩm dễ dàng, đồng thời tạo thuận lợi khi sắp xếp các loại đồ ăn có kích thước khác nhau.

Toshiba Inverter 568 lít Side By Side GR-RS755WIA.

Tủ sử dụng công nghệ Origin Inverter, hỗ trợ vận hành ổn định và tiết kiệm điện. Điểm đáng chú ý là sản phẩm này còn cho đá trực tiếp từ bên ngoài cửa tủ. Bộ lọc Pure Air có khả năng tạo ra các plasma ion cực mạnh, nhằm nhanh chóng tìm và diệt khuẩn toàn diện cho cả ngăn mát và ngăn đông đến 99.99%. Ngoài ra, thiết bị có thể kết nối Internet và điều khiển qua ứng dụng TSmartLife. Những tiện ích này phù hợp với gia đình thường xuyên sử dụng đồ uống lạnh hoặc muốn giảm thao tác lấy nước, đá trong sinh hoạt hằng ngày.