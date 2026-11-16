Điểm danh 5 máy giặt - sấy Inverter giá tốt nhất tháng 11

Máy giặt sấy tích hợp giúp người dùng tiết kiệm diện tích lắp đặt và giảm thao tác chuyển quần áo giữa hai thiết bị. Trong tháng 11, nhiều model thuộc các thương hiệu phổ biến đang được điều chỉnh giá, tạo thêm lựa chọn cho gia đình muốn đầu tư thiết bị giặt giũ.

Dưới đây là 5 gợi ý máy giặt - sấy tích hợp cho các gia đình có nhu cầu mua sắm trong dịp cuối năm nay. Tất cả các sản phẩm đều được tích hợp công nghệ Inverter và đang được giảm giá khá hấp dẫn.

1. Hisense WD90N1Y: Giặt 9 kg - sấy 6 kg

Giá tham khảo: 8,89 triệu đồng

Máy giặt sấy Hisense WD90N1Y là lựa chọn đáng chú ý cho các gia đình có ngân sách hạn chế nhưng muốn sử dụng thiết bị giặt sấy tích hợp với quy mô vừa. Sản phẩm có thiết kế hiện đại, bảng điều khiển dễ sử dụng kèm nhiều chế độ linh hoạt. Đáng chú ý, thiết bị còn có tính năng giặt hơi nước Pure Steam, giúp loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, khử mùi hiệu quả.

Máy giặt - sấy Hisense WD90N1Y.

Với khối lượng giặt 9kg, người dùng có thể giặt lượng quần áo tương đối lớn trong một lần, đồng thời tận dụng chức năng sấy khi thời tiết mưa ẩm hoặc không có không gian phơi. Tuy nhiên, cần lưu ý khối lượng sấy chỉ đạt 6 kg, do đó không nên đưa toàn bộ lượng đồ vừa giặt vào chu trình sấy nếu vượt giới hạn.

2. Hitachi BD-D852HVOS: Giặt 8,5 kg - sấy 5 kg

Giá tham khảo: 8,59 triệu đồng

Máy giặt sấy Hitachi BD-D852HVOS là gợi ý khá phù hợp cho những gia đình khoảng 3-5 thành viên. Máy hỗ trợ giặt nước nóng, giặt hơi nước, chống nhăn và chương trình giặt sấy trong một giờ. Những tính năng này giúp người dùng linh hoạt hơn khi xử lý quần áo hàng ngày, đặc biệt với đồ cần giặt nhanh hoặc muốn giảm nếp nhăn sau khi giặt.

Máy giặt sấy Hitachi BD-D852HVOS.

Thêm vào đó, thiết bị còn có khả năng giặt hơi nước và chức năng vệ sinh lồng giặt, 16 chương trình hoạt động, tùy chỉnh theo nhu cầu dùng trên bảng điều khiển song ngữ Anh - Việt. Với những người dùng cần máy gọn, dung tích vừa phải và có các chương trình chăm sóc quần áo đa dạng, BD-D852HVOS là phương án có thể cân nhắc trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.

3. LG F2515RNTG: Giặt 15 kg - sấy 8 kg

Giá tham khảo: 19,99 triệu đồng

Nếu nhu cầu giặt giũ thường xuyên vượt mức của các máy 8-10 kg, LG F2515RNTG mang đến dung tích giặt 15 kg và sấy 8 kg. Sản phẩm cũng đang được giảm giá khá mạnh vào tháng 11 này.

Máy giặt - sấy LG F2515RNTG.

Khối lượng giặt lớn giúp xử lý nhiều quần áo trong một lần, phù hợp gia đình đông người hoặc có nhu cầu giặt chăn, ga và đồ kích thước lớn. Điểm nhấn của sản phẩm là công nghệ AI Wash 2.0 thông minh, tích hợp cảm biến độ bẩn và tự động phân bổ nước giặt vô cùng tiện lợi. Thêm nữa, người dùng còn có thể dễ dàng theo dõi máy hoạt động trên ứng dụng LG ThinQ ở smartphone.

4. Electrolux EWW1023P5SC: Giặt 10kg - sấy 7kg

Giá tham khảo: 12,99 triệu đồng

Electrolux UltimateCare 500 EWW1023P5SC có khối lượng giặt 10 kg, sấy 7 kg, phù hợp với gia đình cần thiết bị xử lý quần áo thường xuyên nhưng không muốn chọn máy quá lớn.

Máy giặt - sấy Electrolux EWW1023P5SC.

Tuy có giá phải chăng, máy vẫn được tích hợp công nghệ DuvetCare 60 - sử dụng hơi nước nóng để xử lý và hấp sấy chăn bông kích cỡ lớn chỉ trong 60 phút. Chưa hết, công nghệ Hygienic Care còn giúp loại bỏ vi khuẩn, tác nhân gây dị ứng, phù hợp cho việc giặt giũ quần áo trẻ em.

5. Toshiba TWD-T25BZP140MWV: Giặt 13 kg, sấy 8 kg

Giá tham khảo: 16,09 triệu đồng

Toshiba TWD-T25BZP140MWV là lựa chọn khá phù hợp cho các gia đình đông thành viên hoặc người thường xuyên giặt nhiều đồ. So với máy giặt sấy 9-10 kg, dung tích giặt - sấy lớn hơn giúp người dùng giảm số lần vận hành khi lượng quần áo tích tụ nhiều.

Máy giặt - sấy Toshiba TWD-T25BZP140MWV.

Khả năng sấy 8 kg của sản phẩm cũng rất hữu ích trong mùa mưa, đặc biệt là với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhu cầu thay quần áo thường xuyên. Thêm vào đó, máy được trang bị công nghệ Origin Color, giúp giữ nguyên màu vải bền đẹp như mới; công nghệ Aroma+ cũng giúp quần áo thơm lâu và mềm mại hơn..