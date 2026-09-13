Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá chưa tới 15 triệu

Trước đây, tủ lạnh 4 cánh chủ yếu xuất hiện ở phân khúc cao cấp nhưng hiện người dùng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm có thiết kế này ở mức giá dưới 15 triệu đồng. Các sản phẩm dưới đây đều có dung tích sử dụng từ 362 đến 510 lít, đáp ứng nhu cầu của gia đình khoảng 4-5 người, đồng thời được trang bị Inverter nhằm duy trì nhiệt độ ổn định và kiểm soát điện năng.

1. Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG

Giá bán từ: 14,64 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là tủ lạnh Sharp SJ-FX420VG. Mặc dù có dung tích 362 lít sử dụng nhưng máy vẫn có thiết kế 4 cánh, ngăn đá dưới giúp phân chia thực phẩm rõ ràng, đồng thời hạn chế việc phải cúi xuống thường xuyên khi lấy rau củ, đồ uống hay thực phẩm dùng hằng ngày.

Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở công nghệ Inverter kết hợp Extra Eco và chế độ kỳ nghỉ, hỗ trợ tối ưu điện năng trong quá trình sử dụng. Ngăn rau củ Humidity Control duy trì độ ẩm thích hợp, hỗ trợ bảo quản rau quả tươi lâu hơn so với tủ lạnh thông thường.

2. Tủ lạnh Hisense Inverter 427 lít RQ519N4EBU

Giá bán từ: 12,76 triệu đồng

Tủ lạnh Hisense RQ519N4EBU chuyển trọng tâm sang khả năng bảo quản với dung tích sử dụng 427 lít, trong đó ngăn lạnh chiếm 278 lít và ngăn đá 149 lít. Do đó, sản phẩm này phù hợp gia đình khoảng 4-5 thành viên, đặc biệt với những nhà có nhu cầu dự trữ thực phẩm tương đối lớn.

Tủ lạnh Hisense Inverter 427 lít RQ519N4EBU.

Sản phẩm sử dụng công nghệ Inverter Pro giúp tiết kiệm năng lượng tối đa. Hệ thống Multi Air Flow đưa khí lạnh đến các khu vực trong tủ trong khi Ngăn đông mềm linh hoạt 0ºC - 5ºC đáp ứng nhu cầu bảo quản hằng ngày. Đây là những yếu tố có ý nghĩa với người dùng thường xuyên mở tủ nhiều lần trong ngày, bởi khả năng duy trì nhiệt độ ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bảo quản.

3. Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SB

Giá bán từ: 13,04 triệu đồng

Tủ lạnh Funiki HR M8415SB hướng đến nhóm gia đình muốn tăng không gian bảo quản nhưng vẫn kiểm soát ngân sách. Tủ có 415 lít dung tích sử dụng, gồm 239 lít ngăn mát, 148 lít ngăn đông và 28 lít ngăn chuyển đổi.

Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SB.

Tủ sử dụng Double Inverter, kết hợp quạt Inverter và chế độ Eco, cho phép vận hành ổn định, tối ưu điện năng trong quá trình sử dụng lâu dài. Hệ thống Multi Air Flow phân bổ khí lạnh đa chiều, trong khi chế độ làm lạnh nhanh và làm đông nhanh hỗ trợ những thời điểm người dùng vừa đưa lượng lớn thực phẩm mới vào tủ.

4. Tủ lạnh Xiaomi Mijia Cross Door 510 lít MRC51HMPAVN

Giá bán từ: 14,49 triệu đồng

Nếu tiêu chí hàng đầu là sức chứa, Xiaomi Mijia Cross Door MRC51HMPAVN nổi bật với 510 lít dung tích sử dụng, lớn nhất trong năm sản phẩm. Tủ có dung tích tổng 561 lít, gồm 303 lít ngăn lạnh, 178 lít ngăn đông và 29 lít ngăn chuyển đổi.

Tủ lạnh Xiaomi Mijia Cross Door 510 lít MRC51HMPAVN.

Cách bố trí này phù hợp với gia đình có thói quen mua thực phẩm số lượng lớn hoặc dự trữ cho nhiều ngày. Ngăn iFresh 29 lít hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ từ -1°C đến 5°C, giúp người dùng dành riêng một khu vực cho những thực phẩm cần mức nhiệt khác với ngăn mát thông thường.

Tủ tích hợp công nghệ Ag+ Fresh hỗ trợ kiểm soát mùi và vi khuẩn. Đặc biệt, người dùng còn có thể điều khiển tủ lạnh thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home

5. Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SS

Giá bán từ: 13,04 triệu đồng

Tủ lạnh Funiki có cùng dung tích sử dụng 415 lít với M8415SB nhưng sở hữu ngoại thất màu bạc. Cấu trúc bên trong gồm 239 lít ngăn lạnh, 148 lít ngăn đông và 28 lít ngăn chuyển đổi nên vô cùng tiện lợi.

Về khả năng vận hành, sản phẩm sử dụng công nghệ Double Inverter và chế độ Eco, kết hợp hệ thống làm lạnh đa chiều Multi Air Flow nên tiết kiệm năng lượng. Máy có công nghệ luồng khí lạnh đa chiều Multi Air Flow, ngăn chuyển đổi Care+ Space và Fast Freezing.

Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SS.

Các tiện ích của sản phẩm tập trung vào nhu cầu sử dụng hàng ngày gồm ngăn rau điều chỉnh độ ẩm, làm lạnh nhanh, cấp đông nhanh, bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài, khóa trẻ em và chuông cảnh báo cửa mở. Thiết kế 4 cánh giúp người dùng tiếp cận từng khu vực mà không nhất thiết phải mở toàn bộ tủ, ngăn chuyển đổi tạo thêm không gian linh hoạt khi nhu cầu bảo quản thay đổi.