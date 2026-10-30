Những bất tiện khi sử dụng máy giặt cửa trước hằng ngày

Một trong những lựa chọn phổ biến hiện nay được nhiều gia đình lựa chọn là máy giặt cửa trước, được biết đến với khả năng tiết kiệm điện và năng lượng. Ngoài ra, máy giặt cửa trước nhẹ nhàng hơn với vải và có tốc độ vắt nhanh, giúp giảm thời gian sấy khô quần áo.

Đặc biệt, người dùng có thể xếp máy sấy lên máy giặt cửa trước để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý một số nhược điểm khi sử dụng.

Thời gian hoàn thành công việc

Thời gian giặt của máy giặt cửa trước thường dài hơn so với các loại máy khác, có thể kéo dài từ 65 phút đến 2 giờ. Trong khi đó, máy giặt cửa trên có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, từ 35 đến 85 phút tùy thuộc vào thiết kế. Mặc dù máy giặt cửa trên tiết kiệm thời gian, nhưng chúng có thể gây hao mòn quần áo do cường độ giặt mạnh.

Dễ bị nấm mốc hơn

Theo khảo sát của Consumer Reports năm 2025, 13% chủ sở hữu máy giặt cửa trước báo cáo có nấm mốc trong máy của họ. Điều này có thể do thiết kế của máy, khi gioăng cao su xung quanh cửa giữ lại độ ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã cải tiến thiết kế với các lỗ thông hơi và tính năng tự làm sạch để giảm thiểu vấn đề này.

Để tránh nấm mốc, người dùng nên thường xuyên vệ sinh gioăng cửa và để lồng giặt mở sau khi sử dụng. Về cơ bản, ngườ idungf phải thường xuyên bảo trì để loại bỏ mùi ẩm mốc. Nếu không muốn phải chăm sóc vệ sinh quá nhiều, người dùng có thể cân nhắc lại việc chọn máy giặt cửa trước. Việc hiểu rõ hạn chế này sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của mình.

Vấn đề về công thái học

Khi hoạt động giặt giũ, máy giặt cửa trước thường rung lắc nhiều hơn, đặc biệt nếu không được đặt thăng bằng. Hạn chế này có thể gây khó chịu, đặc biệt khi đặt chúng trên sàn gỗ. Tuy nhiên, nhiều mẫu máy mới hiện nay đã cải thiện tình trạng này nhờ vào hệ thống giảm xóc tốt hơn.

Tóm lại, mặc dù máy giặt cửa trước có nhiều ưu điểm, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian giặt, bảo trì và sự thoải mái khi sử dụng trước khi đưa ra quyết định.