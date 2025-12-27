Rò rỉ Redmi Turbo 5: Smartphone tầm trung nhưng có vân tay siêu âm và khung kim loại?

Thị trường smartphone tầm trung dự kiến sẽ trở nên sôi động vào đầu năm 2026 với sự ra mắt của dòng sản phẩm Redmi Turbo 5, phiên bản nội địa của POCO X8 Pro. Theo thông tin từ Digital Chat Station, Xiaomi sẽ trang bị cho mẫu smartphone này cảm biến vân tay siêu âm 3D, một tính năng thường chỉ có trên các dòng flagship. Cảm biến này hứa hẹn sẽ cải thiện tốc độ nhận diện và khả năng mở khóa, ngay cả khi tay ướt, vượt trội hơn hẳn so với cảm biến quang học truyền thống.

Xiaomi sẽ trang bị cho Redmi Turbo 5 cảm biến vân tay siêu âm 3D.

Về thiết kế, Redmi Turbo 5 sẽ có khung viền kim loại và mặt lưng kính sang trọng. Sản phẩm này được trang bị chip xử lý thuộc hàng flagship, đi kèm với viên pin dung lượng lớn và công nghệ sạc nhanh 100W. Đặc biệt, máy còn tích hợp hệ thống loa kép stereo và motor rung trục X, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm giải trí cho người dùng.

Xiaomi cũng chú trọng đến khả năng chụp ảnh của Redmi Turbo 5 khi trang bị cảm biến camera chính có kích thước lớn, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh. Dự kiến, sản phẩm sẽ được ra mắt vào tháng 1/2026, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, và sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng smartphone hiệu năng cao từ OnePlus và Realme.