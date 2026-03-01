Xiaomi 17 series trình làng, tích hợp camera Leica

Xiaomi chính thức giới thiệu dòng smartphone thế hệ mới Xiaomi 17 Series tại thị trường Việt Nam. Sự kiện cũng đánh dấu việc ra mắt mẫu điện thoại LEICA LEITZPHONE nhân kỷ niệm 4 năm hợp tác giữa Xiaomi và thương hiệu máy ảnh Leica.

Dòng sản phẩm mới tập trung nâng cấp hệ thống camera quang học, hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon thế hệ mới và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Xiaomi 17 Ultra

Là phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 17 Ultra có độ dày 8,29 mm và được trang bị hệ thống phần cứng camera đáng chú ý, gồm:

- Camera chính: Cảm biến 1 inch Light Fusion 1050L tích hợp công nghệ LOFIC HDR, giúp cải thiện khả năng xử lý chi tiết ở các vùng chênh sáng.

- Camera tele: Độ phân giải 200MP, hỗ trợ thu phóng quang/cơ học trên dải tiêu cự 75 - 100 mm, chụp cận cảnh từ 30cm và zoom tối đa 400mm.

- Camera góc siêu rộng và camera trước: Cùng độ phân giải 50MP.

- Quay phim: Hỗ trợ định dạng 4K 120FPS Dolby Vision và 4K 120FPS Log (chuẩn ACES).

Máy có màn hình 6,9 inch với độ sáng tối đa 3.500 nit, tần số quét LTPO 1-120Hz. Viên pin có dung lượng 6.000mAh và sạc nhanh 90W. Xiaomi 17 Ultra ra mắt với 3 tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng và Xanh ánh sao.

Mẫu Xiaomi 17 Ultra.

Xiaomi 17

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17 có trọng lượng nhẹ chỉ 191g với viền màn hình mỏng 1,18 mm trên tấm nền 6,3 inch. Điểm đáng chú ý là phiên bản này sở hữu viên pin lớn 6.330mAh cùng sạc nhanh 100W.

Hệ thống camera sử dụng ống kính Leica Summilux f/1.67, cảm biến Light Fusion 950. Cụm camera phụ gồm ống kính tele 50MP (chụp macro 10cm), góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP. Khả năng quay video lên tới 8K 30FPS và 4K 60FPS Dolby Vision.

Dòng tiêu chuẩn có 4 tùy chọn màu sắc đa dạng và trẻ trung hơn gồm Đen, Xanh rừng, Hồng tuyết và Xanh băng.

Mẫu Xiaomi 17 tiêu chuẩn màu hồng.

Phiên bản giới hạn LEICA LEITZPHONE

Được thiết kế dựa trên ngôn ngữ của dòng máy ảnh Leica M, sản phẩm sở hữu cụm camera tròn với logo chấm đỏ đặc trưng. Điểm khác biệt về phần cứng của LEICA LEITZPHONE là vòng điều khiển vật lý (Leica Camera Ring) bao quanh cụm camera, cho phép người dùng xoay để điều chỉnh nhanh các thông số nhiếp ảnh (EV, tốc độ màn trập...). Máy cũng tích hợp bộ lọc màu mô phỏng các dòng máy ảnh Leica M3 và M9.

Phiên bản đặc biệt với dấu ấn của hãng Leica.

Toàn bộ dòng Xiaomi 17 đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (sản xuất trên quy trình 3nm). Các thiết bị chạy trên hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 tích hợp HyperAI, cung cấp các công cụ xử lý văn bản, giọng nói và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao. Máy đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68 và có cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.

Mức giá niêm yết cụ thể như sau:

- Bản LEICA LEITZPHONE (RAM 16GB/Bộ nhớ 1TB): 49.990.000 đồng.

- Xiaomi 17 Ultra: 39.990.000 đồng (RAM 16GB/bộ nhớ 512GB) và 42.990.000 đồng (RAM 16GB/Bộ nhớ 1TB).

- Xiaomi 17: 26.990.000 đồng (RAM 12GB/bộ nhớ 256GB) và 28.490.000 đồng (RAM 12GB/bộ nhớ 512GB).

- Phụ kiện Photography Kit Pro (dành cho bản Ultra): 4.299.000 đồng.