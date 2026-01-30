Redmi Turbo 5 Max ra mắt với cấu hình “vượt tầm phân khúc”

Cái nhìn đầu tiên về sự ấn tượng trên Redmi Turbo 5 Max bao gồm dung lượng pin khổng lồ, chip xử lý mạnh mẽ và thiết kế tinh tế.

Màn hình cung cấp độ sáng lên đến 3.500 nits.

Redmi Turbo 5 Max sở hữu màn hình OLED 6,83 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits, mang lại khả năng hiển thị tuyệt vời ngay cả dưới ánh sáng mặt trời. Màn hình còn hỗ trợ công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3840Hz và làm mờ DC giúp giảm hiện tượng nhấp nháy và mỏi mắt, cùng với Dolby Vision cho trải nghiệm HDR phong phú hơn.

Điện thoại có khung kim loại CNC và mặt lưng bằng sợi thủy tinh, nổi bật với dải đèn LED hình vòng đôi độc đáo. Redmi Turbo 5 Max có nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm Đen bóng, Xanh đại dương, Trắng mây và Cam ánh nắng, lấy cảm hứng từ iPhone 17 Pro. Sản phẩm cũng đạt chuẩn IP66/68/69/69K về khả năng chống nước và bụi.

Điện thoại đạt chuẩn chống nước cao.

Redmi Turbo 5 Max là một trong những điện thoại đầu tiên trang bị chip MediaTek Dimensity 9500s với hiệu năng tương đương Dimensity 9400. Thiết bị đi kèm RAM LPDDR5X lên đến 16 GB và bộ nhớ trong UFS 5.1 512 GB giúp xử lý mượt mà các game đòi hỏi cấu hình cao và đa nhiệm hiệu quả. Máy chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3, kết hợp các tính năng như Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, loa stereo và hai khe cắm nano SIM.

Điểm nổi bật nhất của Redmi Turbo 5 Max là viên pin 9.000mAh, một trong những viên pin lớn nhất trên điện thoại Redmi. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc ngược có dây 27W, cho phép sử dụng như một cục sạc dự phòng. Xiaomi tuyên bố thời gian sử dụng pin lên đến 11 giờ 10 phút.

Camera kép ở mặt sau trông khá giống phong cách iPhone 17.

Về khả năng chụp ảnh, Redmi Turbo 5 Max trang bị camera chính 50 MP Light Fusion 600 với kích thước cảm biến 1/1.95 inch, kết hợp camera siêu rộng 8 MP. Camera chính hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học (OIS) và ổn định hình ảnh điện tử (EIS), cùng khả năng quay video 4K60fps.

Redmi Turbo 5 Max hiện đã có mặt tại Trung Quốc với nhiều tùy chọn cấu hình. Sản phẩm có giá bán từ 2.499 nhân dân tệ (9,33 triệu đồng) cho cấu hình 12/256 GB cho đến 3.099 nhân dân tệ (11,57 triệu đồng) cho cấu hình 16/512 GB. Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành quốc tế cho sản phẩm, nhưng dòng Turbo có thể sẽ được giới thiệu tại các thị trường nước ngoài như Ấn Độ dưới thương hiệu POCO.