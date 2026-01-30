Cực phẩm Xiaomi 17 Max sẽ khiến iPhone và Galaxy xấu hổ

Theo các tin đồn, chiếc Xiaomi 17 Max sẽ là một flagship màn hình lớn với viên pin dung lượng "khủng", lên đến 8.000 mAh. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max mới chỉ có viên pin ở ngưỡng dưới 5000 mAh và flagship Samsung vẫn giữ nguyên mức pin 5.000 mAh cho chiếc Galaxy S Ultra cao cấp nhất của mình trong suốt 7 năm liên tiếp.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Digital Chat Station, Xiaomi 17 Max sẽ gây ấn tượng với người mua bằng camera chính 200MP, sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HP series. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là cảm biến ISOCELL HPE, một cảm biến kích cỡ 1/1.4 inch - khá lớn đối với smartphone.

Tiếp theo, camera tele chuyên dụng trên điện thoại có thể sử dụng cảm biến Sony 50 MP thuộc dòng IMX8xx. Cảm biến này có thể nhỏ hơn đáng kể so với cảm biến chính với kích thước 1/1.953 inch nhưng vẫn lớn hơn so với các cảm biến trên các flagship Samsung. Cụ thể, Galaxy S25 Ultra có cảm biến kích cỡ 1/3.52 inch và một cảm biến 1/2.52 inch cho camera zoom.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, Xiaomi 17 Max có thể đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP. Theo những thông tin đã đề cập, sự hợp tác với Leica sẽ tiếp tục với Xiaomi 17 Max. Điều đó thật tuyệt vời với những người đam mê nhiếp ảnh.

Ngoài viên pin 8.000 mAh (với sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W), Xiaomi 17 Max sẽ sở hữu màn hình AMOLED lớn 6,9 inch với viền siêu mỏng ở tất cả các cạnh và hệ thống loa mạnh mẽ.

Bên trong, máy sẽ chạy trên chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tương tự như các sản phẩm khác trong dòng Xiaomi 17-series. Điểm khác biệt đáng kể nhất ngoài pin là Xiaomi 17 Max sẽ không có màn hình phụ phía sau như Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max.

Dự kiến, khi được ra mắt, Xiaomi 17 Max sẽ đe dọa khá nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường.

Hiện vẫn chưa rõ sản phẩm có được bán ngoài thị trường Trung Quốc hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về siêu phẩm này trong các tin bài sau.