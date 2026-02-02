Giá iPhone 17 series tháng 2/2026: iPhone 17 Pro Max 512GB giảm thêm, rẻ chưa từng có

Sau hơn 4 tháng lên kệ tại Việt Nam, bộ sản phẩm iPhone 17 series gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max đã giảm "sức nóng" nhưng vẫn chưa thật sự đủ hàng trên các kệ lớn. Dù vậy, tháng đầu 2/2026 tiệm cận mùa mua sắm cuối năm đón Tết Nguyên đán 2026 nên giá sản phẩm có phần dễ chịu hơn so với trước.

Cam và bạc là hai màu "hot trend" của iPhone 17 Pro Max năm nay.

Ghi nhận giá thực tế trong ngày 2/2/2026, hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop đã về hàng khá đầy đủ với giá không quá khác nhau cho các phiên bản dung lượng, nhưng có một số màu sắc "hot" đang hết hàng. Riêng FPT Shop đang tạm hết hàng iPhone 17 thường 512GB.

Hiện, rẻ nhất là iPhone 17 256GB bản thường giá từ 24,69 - 24,99 triệu đồng tùy hệ thống, cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá 62,99 - 63,99 triệu đồng tùy hệ thống. Xét về ưu đãi so với tháng trước, TGDĐ tăng giá từ 300.000 - 600.000 đồng, còn FPT Shop lại giảm thêm với biên độ 300.000 - 500.000 đồng (giảm 500.000 đồng với iPhone 17 Pro Max 512GB).

Với người quan tâm dòng Pro/Pro Max, sự chênh lệch 900.000 đồng giữa hai hệ thống đối với phiên bản iPhone 17 Pro 512GB, 500.000 đồng với iPhone 17 Pro Max 512GB hay tròn 1 triệu đồng với iPhone 17 Pro Max 2TB là điểm đáng chú ý. Apple có chế độ bảo hành chính hãng đồng bộ cho mọi sản phẩm chính ngạch tại Việt Nam, do đó iFan nên tham khảo nơi có giá tốt hơn để tiết kiệm chi phí.

Trước đó, từ cuối tháng 12/2025, iPhone 17 Pro Max 2TB đã lần đầu giảm về dưới 63 triệu đồng, cụ thể là 62,99 triệu đồng. Hiện, giá phiên bản này vẫn chưa đổi nhưng màu sắc "hot" như bạc, cam vũ trụ có thể hết hàng ở một số hệ thống lớn.

iPhone 17 Pro Max ra mắt cuối quý III/2025 và đã có mặt tại Việt Nam hơn 3 tháng, nhanh chóng trở thành tâm điểm của iFan nhờ loạt nâng cấp rõ rệt từ thiết kế, màn hình đến hiệu năng, camera và pin. Máy vẫn giữ dáng vẻ cao cấp quen thuộc, cầm nắm dễ chịu, song Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm. Thay đổi này giúp trọng lượng nhẹ hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn khi xử lý tác vụ nặng kéo dài.

Ngoại hình iPhone 17 Pro Max tạo dấu ấn với cụm camera hình chữ nhật đặt ngang, kéo dài gần hết mặt lưng, khác hẳn cụm vuông lệch góc trên iPhone 16 Pro Max. Thiết kế mới mang lại cảm giác hiện đại và giúp phân biệt rõ hai thế hệ. Apple cũng bổ sung ba màu sắc mới gồm Cam Vũ Trụ, Xanh đậm và Bạc. Bên trong, máy có tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB, cài sẵn iOS 26 ngay khi xuất xưởng.

Màn hình được phủ lớp chống phản chiếu, hỗ trợ sử dụng ngoài trời tốt hơn. Độ sáng tối đa tăng từ 2.000 nits lên 3.000 nits, kết hợp kính Ceramic Shield cải tiến giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Hiệu năng là điểm nhấn lớn với chip A19 Pro mạnh nhất từng xuất hiện trên iPhone, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi do Apple phát triển, cho mức cải thiện khoảng 40% so với A18 Pro khi chơi game AAA hay render video 4K.

Camera Telephoto được nâng cấp từ 12MP lên 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x thay cho 5x trước đây. Viên pin dung lượng 4.832mAh kết hợp chip A19 Pro tiết kiệm điện mang lại thời gian sử dụng ấn tượng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 40W, nạp 50% pin trong khoảng 20 phút.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 2/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,99 24,69 512GB 31,49 - iPhone 17 Pro 256GB 34,69 34,39 512GB 41,49 40,59 1TB 47,29 46,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 37,69 512GB 44,49 43,59 1TB 50,99 50,99 2TB 63,99 62,99

* Giá tham khảo ngày 2/2/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.