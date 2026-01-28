So kè bộ đôi smartphone Android cận cao cấp đáng chú ý đầu năm 2026

Mở hộp Redmi Note 15 Pro+ (trái) và Samsung Galaxy A56 (phải).

Thiết kế

Redmi Note 15 Pro+ cho thấy Xiaomi đặt nặng yếu tố độ bền hơn là chỉ chạy theo ngoại hình. Mặt trước của máy được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2, còn mặt lưng sử dụng vật liệu sợi thủy tinh. Kết hợp cấu trúc gia cố “Redmi Titan”, máy hướng tới sự nâng cấp về khả năng chống va đập và trầy xước.

Khả năng kháng nước, bụi cũng là điểm cộng rất lớn khi Redmi Note 15 Pro+ đạt hàng loạt tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K. Nhờ đó, thiết bị vẫn hoạt động bình thường dưới mưa, vô tình làm đổ nước lên màn hình hoặc rửa nhanh dưới vòi nước. Tính năng Wet Touch 2.0 giúp cảm ứng vẫn nhạy khi tay ướt, rất “được việc” trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, Galaxy A56 đi theo hướng khác. Thiết kế khung kim loại kết hợp mặt kính mang lại cảm giác cao cấp, gọn gàng và nhẹ tay hơn (198g so với 207g). Chuẩn kháng nước IP67 đủ dùng cho các tình huống phổ biến. Với người dùng đề cao ánh nhìn, Galaxy A56 vẫn là lựa chọn dễ gây thiện cảm.

Redmi Note 15 Pro+ (trái) bền bỉ hơn, còn Galaxy A56 (phải) ưa nhìn hơn.

Màn hình

Redmi Note 15 Pro+ sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED kích thước 6,83-inches, độ phân giải 1.5K (2.772 x 1.280 pixels), tần số quét tối đa 120Hz. Điểm nổi bật nằm ở độ sáng tối đa 3.200 nits, độ sáng HBM 1.800 nits, hỗ trợ hiển thị 12-bit màu, dải màu rộng DCI-P3, HDR10+ và Dolby Vision. Xiaomi còn trang bị công nghệ PWM dimming 3.840Hz cùng chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland.

Galaxy A56 dùng màn hình Super AMOLED 6,7-inches, độ phân giải Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), cùng tần số quét 120Hz nhưng độ sáng tối đa chỉ khoảng 1.200 nits. Với những thông số này, chất lượng hiển thị của A56 vẫn đủ dùng, màu sắc dễ nhìn, nhưng để trải nghiệm ngoài trời thì Redmi Note 15 Pro+ rõ ràng nhỉnh hơn.

Hiệu năng

So sánh ở cùng phiên bản 12GB RAM và 256GB ROM, Redmi Note 15 Pro+ ghi điểm mạnh nhờ sử dụng vi xử lý Snapdragon. Trong nhiều năm qua, Snapdragon vẫn được người dùng đánh giá cao về hiệu năng, khả năng tối ưu game và độ ổn định lâu dài hơn so với Exynos.

Cụ thể, Redmi Note 15 Pro+ sử dụng Snapdragon 7s Gen 4, sản xuất trên tiến trình 4nm, CPU 8 nhân với xung nhịp tối đa 2.7GHz, đi kèm GPU Adreno. Dù xung nhịp không quá cao, dòng chip Snapdragon vẫn được đề cao nhờ sự ổn định, tương thích tốt và kiểm soát nhiệt hiệu quả.

Còn Galaxy A56 được trang bị Exynos 1580 8 nhân, xung nhịp tối đa 2.9GHz, cùng GPU AMD Ariel 2WGP-1RB. Trên lý thuyết, thông số CPU và GPU của Galaxy A56 nhỉnh hơn, đặc biệt ở các tác vụ đồ họa. Tuy nhiên, Exynos là dòng vi xử lý từng khiến không ít người dùng e dè ở các thế hệ trước, đặc biệt với nhóm người thường xuyên chơi game hoặc dùng máy với cường độ cao.

Camera

Cụm camera sau trên Redmi Note 15 Pro+ (trái) và Galaxy A56 (phải).

Redmi Note 15 Pro+ sở hữu camera chính 200MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS, khẩu độ f/1.7, cảm biến kích thước 1/1.4-inches và công nghệ gộp điểm ảnh 16-in-1. Camera góc siêu rộng 8MP f/2.2 phục vụ chụp phong cảnh. Camera trước độ phân giải 32MP cho ảnh selfie sắc nét.

Galaxy A56 trang bị hệ thống camera gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera macro 5MP, camera trước 12MP. Những thông số này có thể nói là thua xa đối thủ, nhưng Samsung có lợi thế ở thuật toán xử lý ảnh thường cho màu sắc nịnh mắt, dễ dùng và phù hợp với người thích chụp nhanh, ít chỉnh sửa.

Do đó, nếu đặt nặng yếu tố chụp ảnh siêu nét và khả năng zoom linh hoạt, Redmi Note 15 Pro+ tỏ ra vượt trội hơn. Cảm biến 200MP cho phép giữ lại rất nhiều chi tiết, giúp người dùng dễ dàng crop ảnh hay phóng to chủ thể mà chất lượng vẫn đảm bảo. Trong khi Galaxy A56 phù hợp hơn với nhóm người dùng ưu tiên sự đơn giản.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

AI là điểm nhấn đáng chú ý trên Redmi Note 15 Pro+ 5G. Xiaomi không chỉ đưa AI vào để trình diễn, mà tập trung vào các tính năng phục vụ công việc hằng ngày. AI Recorder kết hợp AI Speech Recognition cho phép ghi âm cuộc họp, phỏng vấn rồi tự động chuyển thành văn bản.

Họ còn có AI Writing hỗ trợ soạn thảo nhanh nội dung chỉ từ vài từ khóa, hữu ích khi viết email, ghi chú hoặc chỉnh sửa văn bản. AI Interpreter cho phép dịch hội thoại theo thời gian thực, thuận tiện khi trao đổi với người nước ngoài mà không cần cài thêm ứng dụng. AI Subtitles tự động tạo phụ đề khi xem video bằng ngôn ngữ khác, hỗ trợ tốt cho học tập và làm việc.

Bên cạnh đó, Circle to Search with Google mang lại trải nghiệm tìm kiếm trực quan, chỉ cần khoanh tròn đối tượng trên màn hình để tra cứu thông tin. Về xử lý hình ảnh, AI Erase Pro giúp xóa vật thể thừa, AI Imaging Enhancement tối ưu màu sắc, còn AI Remove Reflection loại bỏ bóng phản chiếu khi chụp qua kính.

Với Samsung, các tính năng AI cũng không mấy thua kém, khi họ vẫn có Circle to Search (khoanh tròn để tìm kiếm), Object Eraser (xóa đối tượng), Best Face (chân dung đẹp nhất), Edit Suggestions (gợi ý chỉnh sửa), AI Video Editing có khả năng phân tích sâu để điều chỉnh nhiệt độ màu, độ phơi sáng trong video,...

Pin

Về pin, Redmi Note 15 Pro+ được trang bị viên pin dung lượng 6.500mAh, đi kèm là công nghệ sạc nhanh công suất 100W với củ sạc 100W có sẵn trong hộp máy. Trong khi đó, Galaxy A56 sử dụng pin 5.000mAh, mức dung lượng quen thuộc trên nhiều mẫu smartphone tầm trung và chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa 45W (củ sạc không có sẵn).

Như vậy, Redmi Note 15 Pro+ chiếm ưu thế rõ ràng ở cả dung lượng pin lẫn tốc độ sạc, hướng tới nhóm người dùng cần thời gian sử dụng dài và khả năng nạp pin nhanh. Galaxy A56 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản, nhưng cách tiếp cận thiên về an toàn, ít tạo đột phá trong tiêu chí so sánh này.