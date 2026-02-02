Chiếc iPhone Pro Max khung thép dưới 11 triệu vẫn “ăn đứt” nhiều iPhone mới

Dù ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max vẫn giữ được giá trị sử dụng cao tại Việt Nam. Máy sở hữu đầy đủ những trang bị từng thuộc nhóm cao cấp nhất của Apple: cụm 3 camera sau, trong đó có ống kính zoom quang, cảm biến LiDAR hỗ trợ lấy nét và chụp chân dung, cùng hiệu năng vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu phổ biến.

iPhone 12 Pro Max vẫn trông khá sang chảnh ở thời điểm hiện tại.

Cận Tết, giá iPhone 12 Pro Max bản tiêu chuẩn đã xuống dưới 11 triệu đồng. So với những gì máy mang lại, từ camera zoom quang, LiDAR cho tới thiết kế khung phẳng, mặt lưng kính mờ, đây là mức giá rất dễ tiếp cận.

Ở tầm tiền hiện tại, iPhone 12 Pro Max chỉ rẻ bằng khoảng 1/4 so với iPhone 17 Pro Max, nhưng vẫn giữ được những điểm mà các mẫu iPhone thường, kể cả iPhone 17 mới, không có: khung viền thép, ba camera, ống kính zoom quang và cảm biến LiDAR.

Ngay cả khi so với iPhone 17 Pro Max, khoảng cách giữa hai máy không quá lớn. Nếu iPhone đời mới đạt “10 điểm”, iPhone 12 Pro Max vẫn ở mức “7 điểm” – một con số rất tốt với một thiết bị đã vài năm tuổi.

Ba camera ở mặt sau cung cấp chất lượng ảnh tốt.

iPhone 12 Pro Max sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch cho độ phân giải 1.284 x 2.778 pixel (458 ppi). Chất lượng hiển thị vẫn được đánh giá cao với độ sáng tốt, màu sắc chính xác, hỗ trợ HDR10, Dolby Vision, True Tone và Wide Color.

Dù không có ProMotion 120Hz, màn hình này vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu hằng ngày. Đáng chú ý, kiểu màn hình tai thỏ truyền thống trên iPhone 12 Pro Max được đánh giá là “lành” khi ít gặp lỗi hiển thị nghiêm trọng so với một số thế hệ sau.

Sức mạnh của máy đến từ chip A14 Bionic sản xuất trên quy trình 5nm với 11,8 tỷ bóng bán dẫn, với 6 lõi CPU (2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện) vẫn đảm bảo khả năng xử lý mượt mà. A14 vẫn cho hiệu năng vượt trội so với nhiều smartphone Android dùng Snapdragon 8 Gen 1.

Điện thoại nhiều khả năng hỗ trợ hệ điều hành iOS thêm ít nhất một phiên bản nữa.

Hệ thống camera sau gồm ba camera 12 MP, kết hợp cảm biến LiDAR giúp lấy nét nhanh, chụp chân dung chính xác hơn và hỗ trợ tốt trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước 12 MP vẫn cho chất lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và selfie.

Với mức giá dưới 11 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max vẫn là một chiếc iPhone cao cấp đúng nghĩa, phù hợp với người dùng thích thiết kế phẳng, khung thép, camera zoom quang và trải nghiệm iOS ổn định, ngay cả khi đặt cạnh các mẫu iPhone mới ra mắt.