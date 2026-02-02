iPad của Apple kỳ diệu tới mức nào?

Chỉ trong nháy mắt, iPad đã tròn 16 tuổi. Từ một thiết bị màn hình lớn đơn giản đến một thiết bị thanh lịch với sức mạnh tương đương một chiếc PC cao cấp, máy tính bảng của Apple đã trải qua một chặng đường dài. Trước những tin đồn về một chiếc iPhone màn hình gập sẽ ra mắt trong năm nay, dòng máy tính bảng đã đi đến hồi kết hay chưa? Theo các chuyên gia, không có chiếc iPhone Fold nào có thể sao chép được sự kỳ diệu của iPad.

iPad - Chiếc máy tính bảng không có "đối thủ"

iPad không phải là điện thoại cũng không phải là máy tính. Chúng nằm gọn ở giữa. Khi điện thoại ngày càng lớn hơn và máy tính xách tay ngày càng mỏng hơn, một số người đặt câu hỏi tại sao iPad vẫn tồn tại. Thực tế, chúng là thiết bị vô song và không có đối thủ.

Máy tính bảng iPad.

Đối với hầu hết người dùng, iPad là một thiết bị thông thường, nằm giữa smartphone và máy tính xách tay, được sử dụng khi bạn đã chán công việc văn phòng và điện thoại thông minh. Chúng không phải là công cụ giao tiếp cũng không phải là thiết bị năng suất chính thức. Chúng chỉ đơn giản là iPad.

iPad là người bạn đồng hành khi bạn thư giãn trong phòng khách. Chúng cũng có thể là công cụ giúp tăng cường hiệu suất làm việc khi cần. Đó là vẻ đẹp của iPad. Chúng có thể thích ứng với cách sử dụng của bạn và trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn.

Điện thoại màn hình gập không thể thay thế iPad

Điện thoại màn hình gập mở ra thành màn hình máy tính bảng nhưng ở trạng thái hiện tại, chúng không thể thay thế máy tính bảng.

Thứ nhất, các smartphone màn hình gập khá dày khi gập lại. Nhiều người vẫn thích dùng máy tính bảng khi muốn thư giãn, điều này khác biệt hoàn toàn với một chiếc điện thoại liên tục phát ra tiếng chuông.

Ảnh minh họa.

Thứ hai, những chiếc điện thoại màn hình gập đang cố gắng tích hợp quá nhiều chức năng và đó chính xác là vấn đề. Sau nhiều năm phát triển, Apple đã bớt kìm hãm tiềm năng của iPad. Những thay đổi gần đây đối với iPadOS đã làm mờ đi sự khác biệt giữa MacBook và iPad dù vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.

Đối với những người muốn sử dụng iPad làm thiết bị điện toán, một chiếc iPad giống Mac sẽ giúp quá trình chuyển đổi thiết bị trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đang hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của iPad. Với việc làm việc từ xa đang làm mờ ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân, việc sử dụng iPad khiến trải nghiệm trở nên chất lượng hơn thay vì smartphone.

Rõ ràng, tầm nhìn của Steve Jobs về iPad là vô cùng chính xác: iPad là một thiết bị có màn hình lớn để duyệt web, đọc sách và xem phim.

Với việc ngày càng nhiều người quay lại sử dụng điện thoại "cục gạch" để bớt bị xao nhãng, iPad chính là sản phẩm đáng tận dụng cho cả công việc và giải trí. Dù không có camera xịn, không dễ bỏ túi, iPad vẫn là lựa chọn cho những ai thích sử dụng những thiết bị đơn giản nhưng vẫn hiệu quả.