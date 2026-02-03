Vì sao Google Maps chậm cập nhật địa danh hành chính Việt Nam?

Google đang tiến hành cập nhật phương thức nhận diện và phân loại địa chỉ tại Việt Nam. Thông tin này được ghi nhận trên IssueTracker, công cụ theo dõi lỗi và yêu cầu cập nhật sản phẩm của Google, phục vụ cho cả nội bộ và các đối tác, nhà phát triển bên ngoài.

Hiện tại, tên xã, phường và địa danh trên Google Maps vẫn hiển thị theo địa chỉ cũ, dựa trên mô hình chính quyền 4 cấp. Tuy nhiên, từ tháng 7/2025, Việt Nam đã chuyển sang áp dụng mô hình hành chính 3 cấp: Trung ương - tỉnh, thành phố - xã, phường.

Google đang tiến hành cập nhật phương thức nhận diện và phân loại địa chỉ tại Việt Nam. (Ảnh: Bloomberg)

Theo thông tin từ IssueTracker, các điều chỉnh này sẽ được áp dụng trên Google Maps Platform, nguồn dữ liệu quan trọng cho Google Maps và nhiều dịch vụ khác như đặt xe, giao hàng và chỉ đường.

Quá trình cập nhật sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ dữ liệu nền của bản đồ, sau đó mở rộng sang tìm kiếm địa điểm, gợi ý địa chỉ và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, hãng chưa công bố mốc thời gian cụ thể cho từng bước triển khai tại Việt Nam.

Vì sao Google Maps chậm nhịp so với thực tế?

Việc Google Maps chưa kịp thời cập nhật địa danh hành chính mới trong suốt thời gian qua không phải là trường hợp cá biệt, mà xuất phát từ đặc thù xử lý dữ liệu bản đồ toàn cầu.

Thứ nhất, Google Maps không tự động áp dụng mọi thay đổi hành chính ngay khi có quyết định. Nền tảng này phụ thuộc vào các nguồn dữ liệu chính thống đã được xác thực, kết hợp với đối tác bản đồ và quy trình kiểm duyệt nội bộ.

Với những thay đổi quy mô lớn như sáp nhập tỉnh, xã tại Việt Nam, việc kiểm chứng và chuẩn hóa dữ liệu cần nhiều thời gian hơn bình thường.

Thứ hai, khối lượng dữ liệu phải cập nhật là rất lớn. Việc tái cấu trúc đơn vị hành chính kéo theo hàng loạt thay đổi liên quan đến tên gọi, phân cấp, liên kết địa lý và cách hệ thống hiểu - gợi ý địa chỉ.

Các thuật toán tìm kiếm, dẫn đường và hoàn thiện địa chỉ của Google Maps cũng cần được huấn luyện lại để tránh nhầm lẫn giữa địa danh cũ và mới.

Thứ ba, Google Maps là một nền tảng toàn cầu, nên việc ưu tiên cập nhật dữ liệu phải cân đối giữa nhiều quốc gia và khu vực. Các thay đổi hành chính tại Việt Nam, dù có tác động lớn trong nước, vẫn cần được tích hợp cẩn trọng để không ảnh hưởng tới hệ thống bản đồ chung.

Nhiều người dùng Google Maps tại Việt Nam rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi tìm tên phường, xã mới.

Người dùng bị ảnh hưởng ra sao?

Trong thời gian dữ liệu chưa đồng bộ, nhiều người dùng tại Việt Nam gặp tình trạng khó tìm kiếm địa chỉ theo tên hành chính mới, đặc biệt với các dịch vụ phụ thuộc bản đồ như gọi xe công nghệ, giao hàng, đăng ký thông tin hành chính hoặc khai báo địa chỉ trên các nền tảng số.

Sự "lệch pha" này gây ra hệ lụy dây chuyền đến các dịch vụ gọi xe, giao hàng (Grab, Be, ShopeeFood) và cả các giao dịch hành chính trực tuyến.

Anh Hồng Đăng (Phương Mai, Hà Nội) cho biết khi đặt xe công nghệ hoặc giao hàng, địa chỉ hiển thị trên Google Maps thường không trùng với tên phường, xã mới.

"Có nơi đã đổi tên khá lâu nhưng trên bản đồ hiển thị của Google Maps vẫn là địa danh cũ, tài xế phải gọi điện hỏi lại nhiều lần, rất mất thời gian", anh chia sẻ.

Chị Thu Trang (kinh doanh tại Hà Nội) cho biết: "Cửa hàng của tôi ở khu vực vừa sáp nhập phường tại quận Hoàng Mai. Nhiều khách tìm địa chỉ đến cửa hàng chỉ thấy địa danh cũ nên nghĩ tôi dùng địa chỉ ảo. Vì vậy, tôi rất mong chờ đợt cập nhật này của Google để có thể chuẩn hóa lại thông tin".

Việc Google Maps xác nhận sắp điều chỉnh địa danh được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy nền tảng này đang từng bước đồng bộ dữ liệu với thực tế hành chính tại Việt Nam. Tuy vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp, người dùng vẫn cần linh hoạt khi tra cứu và sử dụng địa chỉ, đặc biệt trong các giao dịch cần độ chính xác cao.