Khi iPhone đã qua sử dụng không còn là lựa chọn “kém an toàn”

Tuy nhiên, nếu cần một chiếc iPhone với hiệu năng tương đương mà không phải chi quá nhiều tiền và giảm thiểu rác thải điện tử, các mẫu đã qua sử dụng nhận được nhiều sự chú ý.

Lấy ví dụ về chiếc iPhone 15 Pro Max, một trong những mẫu điện thoại cao cấp được Apple ra mắt vào tháng 9/2023 được bán với giá từ 34,99 triệu đồng. Trong khi đó, một mẫu iPhone 15 Pro Max đã qua sử dụng có giá hiện tại rơi vào khoảng 19 triệu đồng, tức giảm gần 50%, nhưng hiệu năng gần như không thay đổi.

Điều này không chỉ đúng với các mẫu iPhone 15 Pro Max cũ mà ngay cả những phiên bản mới nhất như iPhone 16 Pro Max hay 17 Pro Max cũng nhanh chóng xuất hiện trên thị trường iPhone likenew nhờ vào chu kỳ nâng cấp nhanh chóng và chính sách đổi trả dễ dàng.

Hiệu năng được đảm bảo

Nhiều người dùng lo ngại rằng điện thoại cũ có thể không hoạt động tốt, nhưng thực tế cho thấy các sản phẩm likenew được xử lý đúng cách có thể hoạt động như một chiếc điện thoại mới. Apple thiết kế sản phẩm của mình để sử dụng lâu dài, với các bản cập nhật phần mềm kéo dài hơn 5 năm. Khi mua một chiếc iPhone cũ, người dùng thường nhận được tất cả các tính năng tốt nhất mà không phải trả giá quá cao.

Đặc biệt, nhiều cửa hàng iPhone likenew cung cấp bảo hành từ 6 đến 12 tháng cho sản phẩm họ bán ra, bao gồm cả việc thay mới nếu điện thoại có vấn đề trong khoảng 1 tuần hoặc thậm chí 1 tháng. Điều này mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm đã qua sử dụng.

Khi mua iPhone likenew, điều người dùng nên quan tâm chính là tình trạng pin trên thiết bị. Hãy chọn các mẫu có sức khỏe pin trong khoảng 85-90%, thậm chí cao hơn đối với các model đời mới hoặc đã được các cửa hàng uy tín thay pin trong quá trình kiểm tra. Quan trọng hơn, dù ở trạng thái nào, thiết bị vẫn có thể nhận được bản cập nhật trong nhiều năm với các model đời mới để thiết bị luôn được đảm bảo hoạt động mượt mà.

Nhìn chung, thị trường iPhone likenew đang chứng kiến sự thay đổi lớn. Ngày càng nhiều người dùnglựa chọn điện thoại cũ thay vì sản phẩm mới bởi đó không chỉ đơn thuần là vấn đề thương hiệu mà còn về hiệu năng, độ bền và sự an tâm.