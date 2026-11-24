Sự trở lại bất ngờ của Jensen Huang trên cương vị CEO Nvidia sau 11 ngày từ chức đang gây sốt mạng xã hội. Dân mạng hài hước cho rằng ông chỉ tạm nghỉ để chơi GTA 6, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng tham gia làn sóng chế ảnh về vị tỷ phú công nghệ này.

Dân mạng đùa rằng CEO Nvidia nghỉ việc để chơi GTA 6

Theo trang Business Insider, ngày 23/11, Nvidia chính thức thông báo khôi phục chức vụ giám đốc điều hành (CEO) cho Jensen Huang, khép lại 11 ngày đầy biến động tại công ty sản xuất chip AI hàng đầu thế giới.

Trước đó, ngày 12/11, Jensen Huang từ chức CEO và rời hội đồng quản trị Nvidia sau những bê bối liên quan đến đời tư và các lo ngại về an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, chỉ 11 ngày sau, hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo, sau quá trình trao đổi và đánh giá lại tình hình.

Jensen Huang quay trở lại vị trí lãnh đạo sau 11 ngày.

Trong thông báo chính thức, Nvidia cho biết hội đồng quản trị tin tưởng Jensen Huang vẫn là người phù hợp để dẫn dắt công ty. Quyết định cũng được đưa ra sau khi hội đồng tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ về những lo ngại an ninh.

Ngay sau thông tin này, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh chế hài hước về màn trở lại của vị CEO nổi tiếng. Đáng chú ý, dân mạng còn liên hệ khoảng thời gian Jensen Huang rời vị trí CEO với sự kiện phát hành trò chơi Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Một số bức ảnh chế cho rằng vị tỷ phú công nghệ thực chất chỉ muốn nghỉ việc để thoải mái trải nghiệm GTA 6, tựa game thế giới mở vừa chính thức ra mắt ngày 19/11.

Dân mạng chế ảnh CEO NVidia nghỉ việc để chơi GTA 6.

Cộng đồng game thủ đùa rằng, 11 ngày mất chức của Jensen Huang chẳng khác nào một kỳ nghỉ đặc biệt để chơi game, trước khi ông quay lại tiếp tục điều hành Nvidia. Dân mạng còn chỉnh sửa hình ảnh bìa GTA 6, thay thế nhân vật bằng Jensen Huang và những người được truyền thông nhắc đến trong các thông tin về đời tư của ông.

Sự kết hợp giữa một trong những lãnh đạo công nghệ nổi tiếng nhất thế giới và tựa game được mong chờ suốt nhiều năm nhanh chóng trở thành chủ đề giải trí trên các diễn đàn.

Làn sóng chế ảnh thậm chí còn có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 23/11, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh đã qua chỉnh sửa, lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông tại Pennsylvania vào tháng 7/2024.

Tổng thống Donald Trump cũng tham gia vào trò chế meme này.

Trong phiên bản chế, Jensen Huang xuất hiện giữa các nhân viên mật vụ, giơ cao một chiếc áo ngực màu đỏ thay vì nắm đấm như hình ảnh gốc. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến dân mạng bất ngờ khi được chia sẻ từ tài khoản của Tổng thống Mỹ.

Shay Boloor, chiến lược gia thị trường trưởng tại The Futurum Group, cũng đăng bài trên X bày tỏ sự ngạc nhiên. "Không thể tin nổi những chuyện như thế này lại thực sự xảy ra", ông bình luận.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều nhà đầu tư cá nhân thậm chí phải kiểm tra lại tài khoản Truth Social của ông Trump để xác nhận bức ảnh không phải sản phẩm giả mạo.

Cổ phiếu Nvidia tăng sau khi Jensen Huang trở lại

Không chỉ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, việc Jensen Huang trở lại vị trí CEO còn tác động mạnh đến thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 31,5%, đóng cửa ở mức 165,05 USD (khoảng 4,24 triệu đồng) mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu Nvidia tăng trở lại.

Đà tăng này giúp giá trị vốn hóa của công ty tăng thêm khoảng 952 tỷ USD (khoảng 24,45 triệu tỷ đồng) chỉ trong một phiên giao dịch. Các doanh nghiệp công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Cổ phiếu hãng sản xuất chip nhớ Micron tăng khoảng 19%, trong khi Marvell Technology tăng 17%. Hai công ty hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI là CoreWeave và Nebius cũng ghi nhận mức tăng gần 20%.

Chỉ số Nasdaq 100 tăng khoảng 7% trong phiên, phản ánh sự phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ sau đợt bán tháo trước đó.

Theo trang Reuters, việc Jensen Huang trở lại đã giúp giảm bớt những lo ngại về tương lai lãnh đạo Nvidia, vốn là một trong những yếu tố khiến cổ phiếu công ty chịu áp lực trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến vị CEO chưa hoàn toàn khép lại. Nvidia vẫn đang đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến quản trị doanh nghiệp, an ninh quốc gia và khả năng vi phạm quy định xuất khẩu chip. Hội đồng quản trị cũng tiếp tục tiến hành quá trình xem xét nội bộ.

Dù vậy, sự trở lại của Jensen Huang đã trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của giới công nghệ và tài chính trong tháng 11.