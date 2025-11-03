Xiaomi 17 Ultra sẽ có cảm biến camera “zoom vật lý độc quyền”

Xiaomi 15 Ultra hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các mẫu smartphone cao cấp như Oppo Find X9 Pro và Vivo X300 Pro. Tuy nhiên, mẫu kế nhiệm của nó, có khả năng mang tên Xiaomi 17, được dự đoán sẽ vượt trội hơn đối thủ.

Ảnh minh họa

Theo bài đăng mới trên Weibo của blogger danh tiếng Digital Chat Station, Xiaomi 17 Ultra sẽ sở hữu một camera flagship với thiết kế truyền thống, tương tự như các mẫu Pro của đối thủ. Điểm nổi bật là camera chính sẽ được trang bị cảm biến 1 inch, cụ thể là cảm biến Omnivision. Cảm biến này không chỉ lớn hơn so với các đối thủ mà còn linh hoạt hơn nhờ công nghệ LOFIC mới, cho phép "zoom trong cảm biến mạnh hơn" ở cự ly gần, kết nối liền mạch dải tiêu cự lên đến tele tiềm vọng.

Camera này dự kiến sẽ sử dụng cảm biến 200 MP, có thể là ISOCELL HPE của Samsung, cho phép zoom nhiều tiêu cự thông qua zoom crop lossless, với độ phóng đại và độ động cao. Ngoài ra, camera macro tele cũng sẽ được hỗ trợ. Thiết kế camera Leica vẫn giữ dạng tròn, do đó khả năng có màn hình thứ hai như trên Xiaomi 17 Pro là rất thấp.

Mặc dù những thông tin rò rỉ về Xiaomi 17 Ultra nghe có vẻ hứa hẹn, nhưng chưa có gì đột phá. Một bài đăng khác trên Weibo chưa rõ liên quan đến Xiaomi 17 Ultra, nhưng giả thuyết khả thi nhất là sẽ có hai phiên bản của Xiaomi 17 Ultra, trong đó phiên bản cao cấp sẽ hỗ trợ ống kính zoom ngoài, cung cấp khả năng zoom quang học thực sự với tiêu cự thay đổi.

Digital Chat Station cũng đồng tình với quan điểm này, gọi tính năng nói trên là "zoom vật lý độc quyền", được cho là vượt trội hơn so với các đối thủ. Ngoài ra, Xiaomi có thể sẽ tích hợp cảm biến màu riêng biệt dưới dạng cảm biến đa phổ, cùng với tính năng zoom flash từng xuất hiện trên Vivo X300 Pro và Vivo X200 Ultra, cho phép điều chỉnh cường độ và nhiệt độ màu theo tiêu cự đã chọn.

Xiaomi 17 Ultra hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc smartphone cao cấp, với nhiều tính năng nổi bật và công nghệ tiên tiến.