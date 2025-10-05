Xiaomi 17 “càn quét” trên AnTuTu, đè bẹp mọi đối thủ Android

Dòng sản phẩm Xiaomi 17 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với ba vị trí dẫn đầu. Xiaomi có lý do để ăn mừng khi dòng Xiaomi 17 không chỉ vượt xa kỳ vọng về doanh số mà còn được công nhận về hiệu năng trên nền tảng chấm điểm nổi tiếng này.

Xiaomi 17 Pro Max là ông vua mới về hiệu năng trên AnTuTu.

Cụ thể, Xiaomi 17 Pro Max đã trở thành “ông vua” mới về hiệu năng với số điểm 3.507.568 trên AnTuTu. Theo sau là Xiaomi 17 Pro với 3.503.549 điểm, và phiên bản cơ bản của dòng sản phẩm này đạt 3.492.556 điểm. Tất cả các mẫu máy trong dòng Xiaomi 17 đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite 5, vốn là lý do chính giúp chúng tỏa sáng trong bảng xếp hạng AnTuTu.

Trong khi đó, cựu vô địch RedMagic 10 Pro+ đã tụt xuống vị trí thứ sáu với số điểm 2.204.561. Danh sách đầy đủ các smartphone trong bảng xếp hạng hiệu năng mới nhất của AnTuTu được công bố trong hình ảnh đi kèm.

Danh sách Top 10 smartphone mạnh nhất tháng 10/2025 của AnTuTu.

Điểm đáng chú ý trong tháng 10 chính là việc AnTuTu đã giới thiệu phiên bản 11 của công cụ chấm điểm chuẩn, điều này khiến hầu hết các mẫu điện thoại đều vượt mốc 3 triệu điểm. Tuy nhiên, nền tảng này cảnh báo rằng không thể so sánh điểm số của các mẫu trước đó với đánh giá mới vì chúng được thu thập từ phiên bản 10.

Những tháng tới hứa hẹn sẽ còn nhiều điều thú vị khi AnTuTu cập nhật phiên bản điểm chuẩn và các mẫu điện thoại mới với chip xử lý Snapdragon 8 Elite 5 được ra mắt.