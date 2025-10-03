Dòng Xiaomi 17 gây sốc về doanh số dù ra mắt chưa lâu

Thị trường smartphone Trung Quốc vừa chứng kiến một kỷ lục mới được thiết lập bởi Xiaomi. Chỉ một tuần sau khi ra mắt, dòng flagship Xiaomi 17 series đã chính thức cán mốc 1 triệu máy bán ra, trở thành dòng sản phẩm đạt được thành tích này nhanh nhất trong lịch sử của hãng.

Xiaomi bán ra 1 triệu máy dòng Xiaomi 17 sau một tuần.

Thông tin ấn tượng trên vừa được chính chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, vui mừng chia sẻ trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, sức hút của bộ ba Xiaomi 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã vượt xa mọi kỳ vọng, tạo ra một cơn sốt mua sắm thực sự ngay từ những ngày đầu mở bán.

Ông Lu Weibing nhấn mạnh rằng tốc độ bán hàng của Xiaomi 17 series đã "vượt qua tất cả các thế hệ tiền nhiệm". Nhu cầu bùng nổ từ thị trường đã buộc gã khổng lồ công nghệ này phải đưa ra quyết định nhanh chóng. "Chúng tôi đang tăng cường sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu rất lớn từ người dùng", ông cho biết.

Thành tích này không chỉ là một con số biết nói mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế và sức hấp dẫn của Xiaomi trong phân khúc smartphone cao cấp.

Sự thành công của Xiaomi 17 series đến từ việc hội tụ hàng loạt công nghệ đỉnh cao và những nâng cấp đáng giá. Cả ba model đều được trang bị sức mạnh từ vi xử lý đầu bảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC mới nhất.

Dòng Xiaomi 17 năm nay có sức hút rất lớn.

Đặc biệt, bộ đôi cao cấp Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max còn gây ấn tượng mạnh với:

- Một màn hình phụ độc đáo ở mặt sau.

- Hệ thống camera được cải tiến vượt trội.

- Viên pin "khủng" lên tới 7.500 mAh trên phiên bản Pro Max.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17 cũng không hề kém cạnh với viên pin Si/C dung lượng 7.000 mAh và cụm ba camera sau chất lượng.

Với những gì đã thể hiện, Xiaomi 17 series không chỉ là một thành công về mặt thương mại mà còn là một sản phẩm công nghệ đáng gờm, hứa hẹn sẽ tiếp tục khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.