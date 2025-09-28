Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Xiaomi 17 “hóa thân” iPhone 17 đến mức khó tin

Sự kiện: Điện thoại Xiaomi iPhone 17
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dòng Xiaomi 17 vừa chính thức ra mắt với phần cứng ấn tượng, được đánh giá là một trong những chiếc điện thoại đẹp nhất mà hãng từng sản xuất.

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng lại cảm thấy không mặn mà với sản phẩm này. Với những gì được trang bị trong lịch sử, điện thoại Xiaomi không phải là một hàng giá rẻ tầm thường mà thay vào đó, chúng đều là những sản phẩm đáng để đầu tư. Nhưng mọi thứ dường như đã bị tác động bởi dòng Xiaomi 17.

Xiaomi 17 “hóa thân” iPhone 17 đến mức khó tin - 1

Sự thất vọng nằm ở việc Xiaomi đã có những bước đi đáng chú ý khi sao chép nhiều điểm nhấn trên iPhone 17 của Apple. Điều này bắt đầu bằng cách đặt tên sản phẩm, với các mẫu như Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max rất quen thuộc. Thậm chí, nhiều người còn “ngạc nhiên” khi không thấy mẫu Xiaomi Air trong danh sách.

Thiết kế cụm camera sau của Xiaomi 17 Pro và Pro Max cũng được tinh chỉnh để giống hệt iPhone 17 Pro. Hệ điều hành HyperOS 3 của Xiaomi, dự kiến ra mắt trên các mẫu điện thoại mới, lại mang nhiều nét tương đồng với iOS 26. Hơn nữa, tính năng “HyperIsland” của Xiaomi cũng không khác gì Dynamic Island của Apple.

Xiaomi 17 “hóa thân” iPhone 17 đến mức khó tin - 2

Mặc dù Xiaomi đã cho ra mắt những chiếc điện thoại với trải nghiệm camera tuyệt vời và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, có vẻ như nhiều người vẫn sẵn sàng chọn phiên bản gốc hơn là một bản có nét tương đồng đối thủ ra mắt trước đó.

Liệu có sự đổi mới thực sự trong các sản phẩm này? Sự thiết kế giống nhau này khiến Xiaomi 17 vô tình thu hút sự chú ý, nơi nhiều người dùng bàn tán về sản phẩm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thiết kế bị sao chép, vẫn có một số cải tiến đáng chú ý như màn hình thứ hai ở mặt sau, không chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà còn thực sự hữu ích.

Xiaomi 17 “hóa thân” iPhone 17 đến mức khó tin - 3

Mặc dù Xiaomi vẫn duy trì tinh thần đổi mới với những phần cứng mạnh mẽ như pin 7.500 mAh và sạc 100W, có vẻ như sự sao chép này đã làm giảm giá trị của sản phẩm. Khi tìm kiếm một chiếc điện thoại mới, người dùng có thể sẽ không xem xét dòng Xiaomi 17 chỉ vì không muốn chiếc điện thoại của mình trông như một phiên bản sao chép của đối thủ cạnh tranh.

Xiaomi 17 - Siêu phẩm Android khiến iPhone 17 và Galaxy S25 khiếp sợ
Xiaomi 17 - Siêu phẩm Android khiến iPhone 17 và Galaxy S25 khiếp sợ

Giờ đây, chiếc flagship Xiaomi 17 đã chính thức được ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 7.000 mAh cực "khủng".

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Khang - PhoneArena ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điện thoại Xiaomi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN