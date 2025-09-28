Xiaomi 17 “hóa thân” iPhone 17 đến mức khó tin

Tuy nhiên, một số người tiêu dùng lại cảm thấy không mặn mà với sản phẩm này. Với những gì được trang bị trong lịch sử, điện thoại Xiaomi không phải là một hàng giá rẻ tầm thường mà thay vào đó, chúng đều là những sản phẩm đáng để đầu tư. Nhưng mọi thứ dường như đã bị tác động bởi dòng Xiaomi 17.

Sự thất vọng nằm ở việc Xiaomi đã có những bước đi đáng chú ý khi sao chép nhiều điểm nhấn trên iPhone 17 của Apple. Điều này bắt đầu bằng cách đặt tên sản phẩm, với các mẫu như Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max rất quen thuộc. Thậm chí, nhiều người còn “ngạc nhiên” khi không thấy mẫu Xiaomi Air trong danh sách.

Thiết kế cụm camera sau của Xiaomi 17 Pro và Pro Max cũng được tinh chỉnh để giống hệt iPhone 17 Pro. Hệ điều hành HyperOS 3 của Xiaomi, dự kiến ra mắt trên các mẫu điện thoại mới, lại mang nhiều nét tương đồng với iOS 26. Hơn nữa, tính năng “HyperIsland” của Xiaomi cũng không khác gì Dynamic Island của Apple.

Mặc dù Xiaomi đã cho ra mắt những chiếc điện thoại với trải nghiệm camera tuyệt vời và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, có vẻ như nhiều người vẫn sẵn sàng chọn phiên bản gốc hơn là một bản có nét tương đồng đối thủ ra mắt trước đó.

Liệu có sự đổi mới thực sự trong các sản phẩm này? Sự thiết kế giống nhau này khiến Xiaomi 17 vô tình thu hút sự chú ý, nơi nhiều người dùng bàn tán về sản phẩm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thiết kế bị sao chép, vẫn có một số cải tiến đáng chú ý như màn hình thứ hai ở mặt sau, không chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà còn thực sự hữu ích.

Mặc dù Xiaomi vẫn duy trì tinh thần đổi mới với những phần cứng mạnh mẽ như pin 7.500 mAh và sạc 100W, có vẻ như sự sao chép này đã làm giảm giá trị của sản phẩm. Khi tìm kiếm một chiếc điện thoại mới, người dùng có thể sẽ không xem xét dòng Xiaomi 17 chỉ vì không muốn chiếc điện thoại của mình trông như một phiên bản sao chép của đối thủ cạnh tranh.