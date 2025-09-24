Hình ảnh mới tiết lộ thiết kế chi tiết Xiaomi 17 với nhiều thay đổi ấn tượng

Xiaomi vừa chính thức công bố hình ảnh của dòng điện thoại flagship Xiaomi 17. Đáng chú ý, dòng sản phẩm này đã bỏ qua thương hiệu "16", chuyển thẳng từ Xiaomi 15 sang Xiaomi 17, tương tự như cách Apple đã làm với dòng iPhone 17.

Xiaomi 17 Pro (trái) và Xiaomi 17 Pro Max (phải)

Tất cả các mẫu Xiaomi 17 đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới của Qualcomm, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và cải tiến về trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh công bố cho thấy ba phiên bản: Xiaomi 17, 17 Pro và 17 Pro Max, với nhiều màu sắc khác nhau và những tinh chỉnh thiết kế nổi bật.

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17 có hai màu sắc là trắng và xanh da trời. Khác với các mẫu Pro, phiên bản này không có màn hình phụ ở mặt sau. Cụm camera đã được thiết kế lại với hình vuông bo tròn mềm mại hơn so với Xiaomi 15, và các mô-đun camera riêng lẻ nhô ra tương tự như các mẫu iPhone gần đây. Thiết kế tổng thể cũng có các góc bo tròn hơn.

Xiaomi cho biết, điện thoại sẽ sử dụng màn hình phẳng 6,3 inch với viền siêu mỏng 1,18mm và tỷ lệ khung hình 19,6:9. Với trọng lượng chỉ 191 gram, máy được thiết kế để mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi cầm.

Mẫu 17 Pro có màu "Cold Smoke Purple", trong khi Pro Max có màu "Forest Green". Đặc biệt, cả hai mẫu Pro đều sở hữu màn hình phẳng hoàn toàn, khác biệt so với thiết kế cong bốn cạnh của năm ngoái. Các góc cạnh cũng được tinh chỉnh để phù hợp với mẫu cơ bản.

Ở mặt sau, 17 Pro và Pro Max tích hợp màn hình phụ "Magic Back Screen" vào cụm camera. Hai ống kính camera nhô ra, trong khi ống kính thứ ba nằm phẳng với mặt lưng. Màn hình phụ này có thể hiển thị thông báo, xem trước ảnh selfie, đồng hồ, và nhiều tính năng khác.

Những thay đổi về thiết kế này được đánh giá là khá đáng kể. Hình ảnh công bố cũng cho thấy sự hợp tác liên tục của Xiaomi với Leica trong việc cải tiến camera. Thông tin chi tiết về dung lượng pin, phần mềm HyperOS 3 và kế hoạch phát hành quốc tế sẽ được công bố khi ngày ra mắt đến gần.