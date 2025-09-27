Xiaomi 17 - Siêu phẩm Android khiến iPhone 17 và Galaxy S25 khiếp sợ

Xiaomi 17 đã được trình làng với tư cách là điện thoại đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và cũng mang đến một vài nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản tiền nhiệm. Theo nhiều nhận định, đây là "siêu phẩm" Android khiến iPhone 17 và Galaxy S25 khiếp sợ.

Xiaomi 17.

Điểm nổi bật nhất là pin Si/C 7.000mAh mới, hàm lượng silicon lên đến 16% và sạc nhanh có dây 100W. Ngoài ra, Xiaomi 17 cũng hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược không dây lên đến 22,5W.

Ở mặt trước, Xiaomi được trang bị màn hình OLED M10 LTPO kích cỡ 6,3 inch với độ phân giải 1.220 x 2.656 px và tần số quét thay đổi từ 1-120Hz. Màn hình có độ sáng cục bộ tối đa lên đến 3.500 nit và được bảo vệ bởi kính Xiaomi Dragon Crystal Glass. Xiaomi cũng đã tinh chỉnh viền màn hình, chỉ còn 1,18mm ở cả 4 cạnh, người dùng vẫn có thể sử dụng cảm biến vân tay siêu âm.

Chiếc smartphone cao cấp này có pin 7000 mAh.

Chiếc điện thoại này có khung nhôm phẳng và khả năng chống nước, bụi đạt chuẩn IP68. Mặt sau được trang bị cụm ba camera. Máy sở hữu camera góc siêu rộng 50MP tương đương tiêu cự 17mm, camera chính 50MP tiêu cự 23mm, cảm biến Light Hunter 950 1/1.31 inch và camera tele 50MP tiêu cự 60mm với zoom quang 2.6x. Camera selfie đã được nâng cấp lên độ phân giải 50MP.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 được trang bị buồng hơi rộng 4.497mm², đi kèm tùy chọn RAM 12/16GB và bộ nhớ trong 256/512GB. Máy được cài sẵn giao diện HyperOS 3 và có các màu đen, trắng, xanh dương và hồng.

Xiaomi 17 có cấu hình cực mạnh.

Phiên bản tiêu chuẩn với RAM 12 GB/ ROM 256GB có giá khởi điểm từ 4.499 Nhân dân tệ (khoảng 16,6 triệu đồng) tại Trung Quốc. Phiên bản tầm trung RAM 12/ ROM 512GB có giá 4.799 Nhân dân tệ (khoảng 17,7 triệu đồng) trong khi phiên bản cao cấp nhất RAM 16/ ROM 512GB có giá 4.999 Nhân dân tệ (khoảng 18,4 triệu đồng). Hiện khách hàng đã có thể đặt trước Xiaomi 17 cao cấp tại Trung Quốc, chúng sẽ được bán ra từ ngày 27/9.