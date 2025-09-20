Trình làng Xiaomi Redmi 15C 5G với pin 6.000 mAh, giá từ 5,6 triệu đồng

Xiaomi Redmi 15C 4G đã ra mắt tại Ba Lan và giờ đây phiên bản 5G đã có mặt tại quốc gia này. Không chỉ ở Ba Lan, sản phẩm còn có ở Pháp, Tây Ban Nha và Hungary.

Xiaomi Redmi 15C 5G được tích hợp chip Dimensity 6300 với lõi CPU mới (2 lõi Cortex-A76 tốc độ 2,4 GHz và 6 lõi A55 tốc độ 2,0 GHz) và GPU (Mali-G57 MC2).

Xiaomi Redmi 15C 5G.

Điện thoại có 2 cấu hình: RAM 4 GB/ ROM 128GB và RAM 4GB/ ROM 256GB. Đây là RAM chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ chuẩn eMMC 5.1. Máy có khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng để dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ.

Mẫu smartphone 5G có trọng lượng 211g và kích thước tổng thể lớn hơn – 173,2 x 81,0 x 8,2mm. Xiaomi tích hợp cho sản phẩm của mình màn hình LCD 6,9 inch, độ phân giải 720p với tốc độ làm mới 120Hz, pin 6.000mAh với khả năng sạc 33W (không kèm bộ sạc trong hộp). Điện thoại được xếp hạng IP64 (chống bụi, chống nước bắn).

3 màu của Xiaomi Redmi 15C 5G.

Camera sau 50MP có ống kính khẩu độ f/1.8, hỗ trợ quay video 1080p tốc độ 30fps, camera trước chất lượng 8MP với ống kính khẩu độ f/2.0 và khả năng quay video tương tự. Camera trước nằm trong phần khuyết hình "giọt nước".

Xiaomi Redmi 15C 5G có giắc cắm tai nghe 3.5mm và đài FM. Máy hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.4 và định vị toàn cầu (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou), hỗ trợ NFC ở một số khu vực. Cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên của điện thoại.

Hiện tại, Xiaomi Redmi 15C 5G đã có mặt tại một số quốc gia EU, giá bán từ 180 Euro (khoảng 5,6 triệu đồng).