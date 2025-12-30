Những người được nhận 400.000 đồng dịp Tết 2026, cách nhận nhanh qua VNeID

Những người được nhận 400.000 đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, đối tượng được tặng quà 400.000 đồng/người bao gồm:

Nhiều người được tặng quà 400.000 đồng/người dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh minh họa.

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà. Các đối tượng trên ngoài nhận phần quà 400.000 đồng Tết Nguyên đán 2026 theo nghị quyết của Chính phủ, thì vẫn có chế độ riêng thực hiện theo quy định hiện hành.

Cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua VNeID

Người dân được nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo Nghị quyết 418/NQ-CP năm 2025 bằng 1 trong 3 hình thức sau:

- Nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

- Tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có).

- Được chi trả trực tiếp bằng tiền.

Người dân có thể nhận quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Quỳnh Mai.

Dưới đây là hướng dẫn nhận 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 qua VNeID:

- Bước 1: Mở app VNeID trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2.

- Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID, bạn sẽ thấy mục "An sinh Xã hội". Nhấn vào đây để bắt đầu quá trình đăng ký nhận hỗ trợ.

- Bước 3: Trong mục An sinh Xã hội, chọn "Tài khoản hưởng An sinh Xã hội" để khai báo thông tin nhận hỗ trợ.

- Bước 4: Chọn ngân hàng của bạn và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. 400.000 đồng quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

- Bước 5: Tiếp tục điền các thông tin cá nhân như: Họ tên, ngày sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu. Sau đó tích chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục".Bước 6: Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn "Gửi thông tin"để hoàn tất quy trình nhận tiền.