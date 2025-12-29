Xiaomi MIX 5 trở lại: Flagship “không viền” huyền thoại sắp tái xuất?

Dòng sản phẩm MIX của Xiaomi từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Mới đây, leaker uy tín Digital Chat Station đã bất ngờ đăng tải một gợi ý trên Weibo, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng trở lại của Xiaomi MIX 5. Nếu thông tin này được xác nhận, MIX 5 có thể sẽ tiếp tục nối dài di sản sáng tạo mà dòng MIX đã xây dựng qua nhiều thế hệ.

Xiaomi MIX 5 có thể sử dụng công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình

Nhìn lại quá khứ, Xiaomi MIX 4 ra mắt vào tháng 8/2021 đã tạo nên một dấu mốc quan trọng trong ngành smartphone. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới thương mại hóa thành công công nghệ camera ẩn dưới màn hình, mang đến trải nghiệm hiển thị liền mạch và không khiếm khuyết.

Với sức mạnh của chip Snapdragon 888+, thân máy gốm cao cấp và triết lý thiết kế táo bạo, MIX 4 nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới công nghệ, vượt xa kỳ vọng dù chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc. Chính những giá trị đó đã tạo nên một cộng đồng người hâm mộ trung thành cho dòng MIX.

Với mẫu MIX 5, Xiaomi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẩy xa giới hạn thiết kế, đặc biệt là hoàn thiện hơn nữa công nghệ camera dưới màn hình từng bị rò rỉ vào năm ngoái. Một màn hình “thực sự không viền” cùng những đột phá mới về hiển thị và nhiếp ảnh có thể thiết lập nên một chuẩn mực mới cho smartphone cao cấp. Nếu được trang bị các vi xử lý Snapdragon thế hệ mới nhất, MIX 5 cũng hứa hẹn mang lại sức mạnh vượt trội, đáp ứng nhu cầu hiệu năng cao.

Về mặt thiết kế, MIX 5 nhiều khả năng vẫn trung thành với ngôn ngữ cao cấp, thanh lịch và khác biệt đã làm nên tên tuổi của dòng sản phẩm này. Thân máy gốm, màn hình hiện đại và hệ thống camera tiên tiến sẽ là những yếu tố khiến MIX 5 nổi bật trong phân khúc flagship, không chỉ về cấu hình mà còn ở dấu ấn thẩm mỹ riêng.

Nếu Xiaomi MIX 5 thực sự xuất hiện, đây có thể được xem như một chương mới, đánh dấu sự tái khởi động mạnh mẽ của dòng flagship mang tính biểu tượng nhất của Xiaomi. Mặc dù hiện tại mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa có xác nhận chính thức, nhưng sức nóng xoay quanh MIX 5 đang ngày càng tăng, khiến giới công nghệ không khỏi mong chờ.