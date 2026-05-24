3 thiết bị "vạn người dùng" tại Việt Nam đang ngấm ngầm phóng thích chất gây ung thư

Nhà là nơi an toàn nhất, nhưng các nghiên cứu khoa học mới nhất đang chứng minh điều ngược lại nếu bạn sử dụng thiết bị sai cách. Theo các báo cáo chấn động gần đây từ Đại học Stanford (Mỹ) và các tổ chức y tế quốc tế, việc tiếp xúc lâu dài với một số thiết bị gia dụng quen thuộc có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, ung thư thận, ung thư tinh hoàn, suy giảm hệ miễn dịch và các bệnh lý về hô hấp.

Đáng báo động, các tác nhân này tấn công trực tiếp và để lại hậu quả nặng nề nhất lên đối tượng trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Vậy những "sát thủ giấu mặt" này là gì và làm thế nào để bảo vệ gia đình bạn?

1. Bếp ga

Bếp gas (bếp ga) từ lâu đã là vật dụng thiết yếu của các căn bếp ở Việt Nam. Tuy nhiên, các chuỗi nghiên cứu kéo dài từ năm 2023 - 2025 của Đại học Stanford đã chỉ ra một sự thật đáng sợ. Đó là khi đốt gas, quá trình đốt cháy không hoàn toàn sẽ giải phóng ra Benzene – một chất độc cực mạnh gây ung thư máu đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận.

Bếp ga trong bếp tiềm ẩn rủi ro lớn về sức khỏe.

Nguy hại hơn, ngay cả khi bạn đã tắt bếp hoàn toàn, các khớp nối và đường ống vẫn có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ Benzene ở mức độ siêu vi mà mũi người không thể phát hiện. Việc hít phải chất này lâu ngày làm tăng nguy cơ ung thư phổi, tiểu đường và hen suyễn. Nghiên cứu nhấn mạnh, do hệ hô hấp chưa hoàn thiện, trẻ em sinh hoạt trong các căn bếp dùng bếp gas phải chịu rủi ro nhiễm độc cao gấp từ 4 - 16 lần so với người lớn. Tại Việt Nam, phần lớn các căn bếp chung cư hoặc nhà ống đều có diện tích nhỏ và thông gió kém, khiến nồng độ độc tố tích tụ ngày càng đậm đặc.

2. Chảo chống dính cũ hoặc giá rẻ

Chảo chống dính sử dụng lớp phủ lớp chống dính Teflon truyền thống vốn chứa PFAS – tập hợp các "hóa chất vĩnh cửu" (forever chemicals) cực kỳ khó bị đào thải một khi đã xâm nhập vào cơ thể con người.

Cẩn trọng với chảo chống dính.

Khi chiếc chảo bị trầy xước do thói quen cọ rửa sai cách, hoặc khi bị đun nấu ở nhiệt độ quá cao (trên 260 độ C), lớp bảo vệ này sẽ bị bẻ gãy cấu trúc, khiến hóa chất rò rỉ và trộn thẳng vào thức ăn. Các cơ quan y tế đã liên kết PFAS với nguy cơ gây ung thư thận, ung thư tinh hoàn, rối loạn hormone tuyến giáp và làm suy giảm nghiêm trọng hệ miễn dịch. Thực tế tại Việt Nam, nhiều gia đình vẫn có thói quen mua các loại chảo chống dính giá rẻ không rõ nguồn gốc, hoặc sử dụng một chiếc chảo bong tróc suốt nhiều năm trời mà không chịu thay mới.

3. Máy lạnh cũ không vệ sinh

Trong bối cảnh khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, máy điều hòa gần như phải hoạt động liên tục. Bản chất máy lạnh không tự sinh ra chất gây ung thư, nhưng một chiếc máy lạnh cũ kỹ, lâu ngày không được bảo trì lại là câu chuyện khác.

Môi trường ẩm ướt bên trong khay hứng nước và các lá nhôm của điều hòa là điều kiện lý tưởng để các loại nấm mốc độc hại (như Aspergillus) và vi khuẩn sinh sôi. Khi máy chạy, các bào tử nấm mốc này sẽ được thổi và phân tán khắp phòng kín. Tiếp xúc với độc tố vi nấm trong thời gian dài không chỉ bóp nghẹt hệ hô hấp, gây viêm phổi mãn tính mà còn kích ứng các tế bào đột biến độc hại. Bên cạnh đó, các linh kiện nhựa cũ bị thoái hóa do nhiệt độ trong máy lạnh kém chất lượng cũng có thể phát tán một lượng nhỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) vào không khí.

Ảnh minh họa điều hòa cũ đã lâu không vệ sinh.

Tại sao mối nguy này lại nghiêm trọng hơn ở Việt Nam?

Nghịch lý ở chỗ, chính điều kiện khí hậu và thói quen sinh hoạt của người Việt lại đang làm trầm trọng thêm các rủi ro này:

- Khí hậu đặc thù: Khí hậu oi bức khiến các gia đình có xu hướng đóng kín cửa để bật máy lạnh, đồng thời lại bật bếp gas nấu nướng ngay bên trong không gian kín đó, vô tình tạo thành một "buồng độc khí" tuần hoàn.

- Thói quen tiết kiệm sai chỗ: Tâm lý dùng đồ cho đến khi hỏng hẳn mới thay khiến nhiều gia đình tiếc tiền không chịu đổi chảo chống dính đã xước, hoặc bỏ qua việc vệ sinh điều hòa định kỳ.

- Hàng hóa kém chất lượng: Thị trường tràn lan các sản phẩm gia dụng giá rẻ, không có nhãn mác chứng nhận an toàn sức khỏe.

Giải pháp bảo vệ thực tế cho mọi người

- Đối với không gian bếp: Nếu có điều kiện tài chính, hãy chủ động chuyển đổi sang sử dụng bếp điện từ. Nếu vẫn dùng bếp gas, bắt buộc phải bật máy hút mùi hoặc mở toang cửa sổ thông gió trong suốt quá trình nấu nướng.

- Đối với dụng cụ nấu ăn: Hãy dứt khoát vứt bỏ các loại chảo chống dính đã bị trầy xước lòng chảo. Tuyệt đối không dùng muỗng, vá bằng kim loại để xào nấu và không đun chảo không trên lửa lớn. Chu kỳ thay chảo chống dính an toàn là từ 2 - 3 năm. Thay vào đó, bạn có thể chuyển sang các chất liệu tự nhiên, bền bỉ và an toàn tuyệt đối như chảo gang, inox hoặc ceramic (gốm sứ).

- Đối với hệ thống làm mát: Tiến hành bảo dưỡng, tự vệ sinh lưới lọc hoặc thuê thợ vệ sinh máy lạnh định kỳ từ 3 - 6 tháng/lần tùy tần suất sử dụng. Ưu tiên chọn mua các dòng điều hòa thế hệ mới có tích hợp màng lọc bụi mịn và tính năng diệt khuẩn bằng ion.

Sức khỏe của những người thân yêu trong gia đình là tài sản vô giá và không có chỗ cho sự chủ quan. Bạn không cần phải cực đoan loại bỏ toàn bộ thiết bị trên ra khỏi nhà, nhưng hãy làm chủ chúng bằng cách sử dụng đúng khoa học, vệ sinh đúng lịch và thay thế kịp thời khi nhận thấy dấu hiệu xuống cấp.