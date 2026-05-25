Treo thưởng 1,3 tỷ đồng cho nhà lập trình giải pháp dịch thuật AI thời gian thực, không cần Internet

Rào cản ngôn ngữ vẫn là thách thức lớn đối với lực lượng lao động tại nhiều nền kinh tế châu Á. Theo báo cáo Chỉ số Nguồn nhân lực Toàn cầu 2022 (Total Workforce Index 2022) của ManpowerGroup, chỉ khoảng 5% lao động Việt Nam có đủ trình độ tiếng Anh để sử dụng trong công việc chuyên môn, thấp hơn đáng kể so với các quốc gia không sử dụng tiếng Anh khác trong khối ASEAN như Indonesia (10%), Malaysia (21%) và Thái Lan (27%).

Trong các ngành sản xuất, xây dựng và logistics, khả năng giao tiếp nhanh và chính xác ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, hiệu quả đào tạo và an toàn lao động của lực lượng đa quốc gia. Tuy nhiên, nhiều môi trường làm việc hiện nay vẫn thiếu hạ tầng kết nối ổn định, khiến hiệu quả của các công cụ dịch thuật dựa trên điện toán đám mây bị hạn chế đáng kể.

OneVoice AI Challenge đã chính thức khởi động.

Để góp phần rút ngắn khoảng cách về rao cản ngôn ngữ, Saigon AI Hub (SAIH) vừa chính thức công bố OneVoice AI Challenge, cuộc thi công nghệ quy mô toàn cầu dành cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư AI, sinh viên và cộng đồng startup nhằm phát triển các giải pháp dịch song ngữ theo thời gian thực dựa trên thiết bị phần cứng, thay vì phụ thuộc vào kết nối Internet.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội tham gia sẽ phát triển nguyên mẫu hoạt động trên thiết bị biên cầm tay (Edge AI), xử lý ngôn ngữ trực tiếp trên phần cứng. Cuộc thi tập trung vào ba cặp ngôn ngữ phổ biến trong khu vực: Việt - Anh, Việt - Trung và Việt - Hàn, nhằm hỗ trợ các cuộc hội thoại song ngữ tự nhiên với độ trễ thấp, ngay cả trong môi trường không có kết nối Internet và điện toán đám mây.

OneVoice AI Challenge quy tụ nhiều bên trong hệ sinh thái R&D AI khu vực. Saigon AI Hub đảm nhận vai trò tổ chức chính với sự đóng góp của các chuyên gia và nhà nghiên cứu từ tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM). Qualcomm tham gia với tư cách đối tác công nghệ chiến lược, cung cấp nền tảng phần cứng và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ chương trình.

Cuộc thi sẽ mở đơn đăng ký tham dự từ ngày 22/5 - 22/6. Các đội tham gia sẽ trải qua các vòng trực tuyến gồm đăng ký và nộp hồ sơ kỹ thuật, phát triển nguyên mẫu đến các vòng thi trực tiếp gồm thử nghiệm thực tế trước khi bước vào vòng chung kết diễn ra tại TP.HCM vào tháng 11/2026 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng.

Các đội thi có thể lựa chọn tích hợp các mô hình dịch thuật trên các thiết bị tự phát triển hoặc các thiết bị của Qualcomm, cho phép kiểm thử mức độ tương thích trên nền tảng Qualcomm AI Hub. Những đội được lựa chọn cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật, tài nguyên phát triển và cố vấn từ các chuyên gia thuộc các đơn vị tham gia chương trình.

Các giai đoạn của cuộc thi:

- 22/5 - 22/6: Mở cổng đăng ký.

- Tháng 7/2026: Nộp hồ sơ giải pháp.

- Tháng 8 - 9/2026: Nộp bản nguyên mẫu.

- Tháng 10/2026: Thử nghiệm thực tế.

- Tháng 11/2026: Chung kết.