Bí ẩn 5 ngôi sao bị nghi là nhà máy năng lượng của người ngoài hành tinh

Kể từ khi nhà vật lý Freeman Dyson phác thảo ý tưởng vào năm 1960, "Quả cầu Dyson" (Dyson sphere) – một hệ thống siêu cấu trúc nhân tạo bao bọc toàn bộ ngôi sao để thu giữ năng lượng – luôn là giấc mơ hoang đường của khoa học viễn tưởng. Thế nhưng, một nghiên cứu mới công bố trên arXiv của nhà khoa học Amirnezam Amiri (Đại học Arkansas, Mỹ) đã chứng minh rằng: Chúng ta hoàn toàn có thể định vị được các kỳ quan công nghệ này dựa trên những quy luật vật lý cơ bản.

Quả cầu Dyson là một siêu cấu trúc giả định được xây dựng bởi một nền văn minh tiên tiến để thu giữ nguồn năng lượng khổng lồ phát ra từ một ngôi sao.

Những ngôi sao lạnh đến mức "bất khả thi"

Trong vũ trụ, các nhà thiên văn thường dùng biểu đồ Hertzsprung-Russell (H-R) để phân loại các ngôi sao dựa trên độ sáng và nhiệt độ bề mặt. Một ngôi sao lùn đỏ thông thường, dù là loại sao nhỏ và yếu nhất, vẫn có mức nhiệt lên tới 3.000 Kelvin (K).

Tuy nhiên, định luật bảo toàn năng lượng chỉ ra rằng, nếu một nền văn minh bao bọc ngôi sao bằng Quả cầu Dyson, cấu trúc này sẽ hấp thụ toàn bộ ánh sáng khả kiến và chỉ tỏa ra năng lượng dưới dạng nhiệt – tức là ánh sáng hồng ngoại.

Điều này khiến vị trí của ngôi sao trên biểu đồ bị đẩy dịch hoàn toàn về phía vùng nhiệt độ siêu lạnh, chỉ còn khoảng 50K (thấp hơn tự nhiên tới hai bậc đại lượng). Trong vũ trụ không tồn tại bất kỳ ngôi sao tự nhiên nào có thể sống sót ở mức nhiệt này. Do đó, việc tìm thấy một vật thể có độ sáng của một ngôi sao nhưng nhiệt độ lại "lạnh giá" như vậy chính là bằng chứng tố cáo sự can thiệp của một nền văn minh bậc cao.

Biểu đồ H-R được sử dụng để phân loại các ngôi sao.

Bên cạnh nhiệt độ, siêu máy tính và máy quang phổ còn phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ đó là sự vắng mặt hoàn toàn của bụi vũ trụ xung quanh các vật thể này. Một ngôi sao tự nhiên luôn được bao quanh bởi các đĩa bụi silicat, trong khi các tấm pin năng lượng nhân tạo thì không. Chúng trông vô cùng "sạch sẽ" dưới lăng kính thiên văn.

Thêm vào đó, do đặc tính vật lý, người ngoài hành tinh không thể xây một quả cầu đặc khít mà sẽ xây theo dạng "tổ ong" với hàng triệu tấm pin khổng lồ đan xen. Khi siêu cấu trúc này quay quanh ngôi sao chủ, nó sẽ tạo ra những đường cong ánh sáng trồi sụt một cách thất thường và phi tự nhiên, giống như một chiếc đèn lồng bị che khuất một phần.

"Thần nhãn" James Webb vào cuộc

Với thế mạnh đặc trưng về phổ hồng ngoại, kính viễn vọng không gian James Webb đang trở thành công cụ hoàn hảo để săn lùng những dấu vết công nghệ này.

Thực tế, các dự án quét bầu trời quy mô lớn như Dự án Hephaistos từng sàng lọc hơn 5 triệu ngôi sao và tìm ra 7 ứng viên sở hữu dấu hiệu của Quả cầu Dyson. Dù một ứng viên đã bị loại trừ do có hố đen siêu khối lượng ẩn nấp phía sau, giới khoa học vẫn đang nín thở dõi theo 5 mục tiêu còn lại. Nghiên cứu mới của Amiri sẽ cung cấp cho James Webb một bộ lọc sắc bén hơn bao giờ hết để giải mã xem nhân loại có thực sự cô đơn trong vũ trụ hay không.