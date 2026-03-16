Đây là chiếc iPad đáng sở hữu nhất lúc này

iPad Air M4 là phiên bản mới nhất của dòng máy tính bảng tầm trung của Apple. Với chip M4 và một số nâng cấp về kết nối, thiết bị được xem là lựa chọn có hiệu năng cao trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng.

iPad Air M4 có giá khởi điểm 16,69 triệu đồng cho bản 128GB, cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với iPad Air M3. Mức giá này cũng tương đương với giá khởi điểm của MacBook Neo – mẫu laptop phổ thông mới của Apple.

iPad Air M4: Hiệu năng mạnh trong tầm giá

iPad Air M4 được trang bị chip Apple M4, đã xuất hiện trên các thiết bị cao cấp. Việc đưa con chip này vào thiết bị tầm trung khiến iPad Air trở thành một trong những máy tính bảng có hiệu năng mạnh trong phân khúc.

Trong quá trình sử dụng thực tế, iPad Air có thể xử lý nhiều tác vụ phổ biến như họp trực tuyến, xem video, chơi game, đọc tin tức, nhắn tin hoặc làm việc trên nhiều ứng dụng cùng lúc. Thiết bị cũng đủ mạnh để chỉnh sửa ảnh, xử lý đồ họa hoặc sản xuất nội dung cơ bản.

Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy, iPad Air M4 có kết quả gần tương đương với iPad Pro M4 ra mắt năm 2024. Điều này cho thấy khả năng xử lý của thiết bị vượt xa nhu cầu của nhiều người dùng phổ thông.

Phiên bản được thử nghiệm là bản 1TB hỗ trợ mạng di động. Ở cấu hình này, hiệu năng của iPad Air thậm chí vượt qua một số laptop sử dụng chip M2 trước đây. Tuy vậy, iPadOS vẫn có giới hạn nhất định so với macOS, đặc biệt trong các công việc yêu cầu môi trường phần mềm linh hoạt hơn.

Thiết kế gọn nhẹ, hướng tới di động

Phiên bản iPad Air 11 inch được đánh giá phù hợp cho việc di chuyển và làm việc nhanh. So với laptop 13 inch, thiết bị nhỏ gọn hơn, dễ mang theo trong các chuyến đi hoặc khi làm việc bên ngoài.

Kích thước màn hình 11 inch mang lại trải nghiệm vừa đủ cho nhiều tác vụ. Trong khi đó, bản 13 inch có màn hình lớn hơn nhưng giá bán cao hơn và tỷ lệ màn hình cao hơn so với laptop truyền thống.

iPad Air hỗ trợ bàn phím Magic Keyboard và bút Apple Pencil Pro. Tuy nhiên, các phụ kiện này được bán riêng. Khi cộng thêm bàn phím và bút, tổng chi phí có thể lên tới 26 triệu đồng.

Điều này khiến iPad Air không còn là lựa chọn máy tính giá thấp nếu người dùng cần đầy đủ phụ kiện.

Kết nối và phần cứng

Bên cạnh chip M4, iPad Air M4 cũng có một số nâng cấp về kết nối.

Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 7, tiêu chuẩn mạng không dây mới với tốc độ và độ ổn định cao hơn. Phiên bản hỗ trợ mạng di động sử dụng modem C1X, có khả năng cải thiện hiệu năng 5G.

Thời lượng pin trong quá trình sử dụng thực tế được đánh giá ở mức đủ dùng trong ngày. So với trước đây, iPad không còn có lợi thế lớn về pin so với laptop như MacBook nhưng vẫn đủ đáp ứng các nhu cầu phổ biến.

Vai trò của iPad trong hệ sinh thái Apple

Dù có hiệu năng cao, iPad vẫn được thiết kế như một thiết bị riêng biệt so với Mac. Hệ điều hành iPadOS mang lại trải nghiệm ứng dụng toàn màn hình, phù hợp với việc giải trí, xem nội dung đa phương tiện, chơi game hoặc sáng tạo.

Thiết bị cũng được nhiều người dùng lựa chọn như công cụ vẽ, thiết bị làm việc di động hoặc máy giải trí tại nhà.

So với iPad Pro, iPad Air M4 được xem là lựa chọn có chi phí hợp lý hơn. Trong khi đó, iPad tiêu chuẩn hiện chưa được nâng cấp và chưa hỗ trợ Apple Intelligence – hệ thống AI của Apple. Điều này khiến iPad Air trở thành lựa chọn phù hợp hơn đối với người dùng muốn sở hữu 1 thiết bị có khả năng xử lý các tính năng AI trong tương lai.