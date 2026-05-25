77 tên miền hiếm sắp được đấu giá

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra quyết định về danh sách tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" sẽ được triển khai đấu giá đợt 2, dự kiến ngày 22-23/6 sau khi hoàn tất thủ tục. Những tên miền này hai ký tự, không được bán trên thị trường và được xếp vào loại "hiếm". Trong lần đấu giá mới, tên miền có sự kết hợp của cả chữ cái và chữ số, như y1, m2, f5, g7... Ngoài ra, một số tên miền từng đấu giá thành công trong đợt 1 nhưng người trúng không thanh toán, cũng sẽ được đấu giá lại.

Đây là đợt triển khai tiếp theo trong chương trình đấu giá tên miền ".vn" được Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên Internet quốc gia. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), việc đấu giá tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sở hữu tên miền giá trị cao để phục vụ xây dựng thương hiệu, kinh doanh và hiện diện số trên Internet.

Để tham gia, người mua cần đặt trước một triệu đồng. Các tên miền đợt này có giá khởi điểm 10 triệu, bước giá một triệu đồng.

Tên miền hai ký tự được coi là "tài nguyên đặc biệt" vì số lượng hữu hạn. Chúng có cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao, giúp bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu trên môi trường số.

Giao diện trang thông tin đấu giá tên miền của VNNIC trong đợt 1, tháng 3/2026. Ảnh: Lưu Quý

Việc tổ chức đấu giá tên miền, theo VNNIC, không chỉ nhằm phân bổ hiệu quả tài nguyên Internet mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức của xã hội về tên miền quốc gia ".vn" như một tài sản số, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến tin cậy.

Trước đó, đợt 1 được tổ chức tháng 3 có 50 tên miền được đưa ra đấu giá, với tỷ lệ thành công đạt 78%. Một số tên miền có giá bằng giá khởi điểm 10 triệu, nhưng đa số gấp nhiều lần. Đặc biệt, có tên miền được trả giá hơn 1,5 tỷ đồng.